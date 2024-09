Unity 6 wychodzi z ukrycia. W trakcie konferencji Unite 2024 firma zaprezentowała możliwości szóstej generacji swojego silnika. Demo technologiczne zatytułowane “Time Ghost” można podziwiać bez końca.

Chyba wszyscy się zgodzą, że Unity to obok Unreal Engine jeden z najpopularniejszych i najchętniej wybieranych silników. Nieustanny rozwój tych narzędzi przybliża graczy (oraz widzów, bo silniki te z powodzeniem są wykorzystywane do tworzenia filmów) do apogeum realizmu. Najlepszym dowodem na to jest Unity 6.

Unity 6 – nagranie, które trzeba zobaczyć

Unity udostępniło demo technologiczne zatytułowane “Time Ghost”. Jest to ponad czterominutowa opowieść w wojennym klimacie w czasie rzeczywistym. Za całość odpowiada zespół, która ma na swoim koncie takie projekty jak “The Blacksmith”, “Adam”, “Book of the Dead”, “The Heretic” oraz “Enemies”.

Powyższy materiał dobitnie podkreśla postęp, jakiego dokonała firma Unity w dążeniu do zapewnienia lepszych efektów wizualnych. To, co widzimy, to artystyczna wizja, za którą kryją się usprawnienia. Co oferuje Unity 6?

Unity 6: najważniejsze cechy

“Time Ghost” wykorzystuje najnowsze udoskonalenia HDRP (High Definition Render Pipeline), jeszcze bardziej zaawansowane opcje oświetlenia APV, Scenario Blending oraz Smoke Lighting. Położono mocny nacisk na optymalizację, którą wspiera GPU Resident Drawer.

Unity chwali się ulepszonym systemem włosów “który umożliwia symulację włosów o wysokiej gęstości w czasie rzeczywistym” – czytamy na oficjalnej stronie Unity. Nie bez powodu bohater “Time Ghost” z ulgą głaszcze się po głowie, gdy zdejmuje hełm. Co istotne, Unity 6 wykorzystuje uczenie maszynowe, by zapewnić lepsze i bardziej wydajne animacje deformacji tkanin.

Spytacie się, jakiego “potwora” potrzebowała firma Unity, by opracować “Time Ghost”? Firma wykorzystała komputer wyposażonym w procesor Intel Core i9-14900K i kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 4090.

Źródło: Unity