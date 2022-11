Wiedźmin trafił w dobre ręce. Ekipa CD Projekt RED wybrała na głównego reżysera czwartej części człowieka, który najwyraźniej wie, co robi i jak zrobić to dobrze.

Wiedźmin 4 ma już reżysera

Jak już pewnie doskonale wiesz, CD Projekt RED pracuje nad nową wiedźmińską trylogią. Aktualnie znajduje się na etapie preprodukcji i nie tylko finalizowana jest koncepcja, ale też kompletowana jest ekipa. Właśnie poznaliśmy nazwisko głównego reżysera.

Za projekt o nazwie kodowej Wiedźmin Polaris odpowiadać będzie Sebastian Kalemba, czym sam zainteresowany pochwalił się na Twitterze. To dobra wiadomość, bo to pracujący od ośmiu lat w szeregach ekipy CD Projekt RED weteran. Brał czynny udział w powstawaniu genialnego Wiedźmina 3 – jako główny animator i reżyser animacji, a od ponad roku pełni funkcję dyrektora kreatywnego polskiego studia.

rozwiń

Jak sam napisał: „odkąd dołączyłem do CD Projekt RED wierzę, że nie ma rzeczy niemożliwych i że jesteśmy tu, by podnosić sobie poprzeczkę, opowiadać emocjonujące historie i tworzyć światy”. Niestety to, czego konkretnie należy się spodziewać po czwartej części Wiedźmina, będącej zarazem początkiem nowej trylogii, pozostaje tajemnicą.

Więcej niż jeden Wiedźmin

Czwarta część głównej serii to jeszcze nie wszystko, co czeka fanów Wiedźmina w nadchodzących latach. Poza projektem Polaris rozwijane są jeszcze: Syriusz oraz Canis Majoris. Ten pierwszy to jedna wielka zagadka – wiemy tylko, że ma zaoferować innowacyjne podejście do wiedźmińskiego uniwersum z rozgrywką dla jednego i wielu graczy. Pod drugą nazwą kryje się natomiast remake pierwszego Wiedźmina – bazujący na silniku Unreal Engine 5.

Niestety jak się niedawno dowiedzieliśmy, odświeżony Wiedźmin nie nadejdzie zbyt prędko. Najpewniej jego premiery doczekamy się albo równocześnie z czwartą odsłoną, albo nawet później. Ogólnie w świecie Wiedźmina będzie się działo dużo, ale dopiero za jakiś czas.

Źródło: Sebastian Kalemba na Twitterze, inf. własna