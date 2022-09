Netflix potwierdził wiedźmiński kalendarz premier. Wiemy już, że w grudniu zobaczymy nową serię Wiedźmin: Rodowód krwi. Kiedy przyjdzie pora na trzeci sezon serialu The Witcher?

Kiedy premiera serialu Wiedźmin: Rodowód Krwi?

Netflix zdążył już przyzwyczaić fanów serialu The Witcher do grudniowych premier. Tymczasem w tym roku nie spędzimy Bożego Narodzenia w dobrze znanym Kaher Moren. 25 grudnia do biblioteki platformy wjedzie zupełnie nowa wiedźmińska seria Wiedźmin: Rodowód krwi. Kiedy przyjdzie czas na powrót do domu, czyli trzecią serię serialu The Witcher?

Kiedy premiera 3 sezonu The Witcher?

Termin premiery 3 sezonu The Witcher zdradził odtwórca roli Geralta, Henry Cavill. W trakcie netfliksowego święta Tudum przyznał on, że serial zyska nowe odcinki już latem 2023 roku.

O czym będzie 3 sezon Wiedźmina Netflixa?

Z wcześniejszych przecieków wynika, że sezon 3 The Witcher będzie dotyczył wydarzeń odpowiadających fabule „Czasu pogardy” Andrzeja Sapkowskiego, ale na wierną adaptację nie należy liczyć. Pojawią się też wątki z „Krwi Elfów”, a showrunerka, Lauren Hissrich nie ukrywa, że historia będzie opowiadana w sosób, który odczaruje zmaskulinizowaną percepcję fantastyki.

Z opisu produkcji wynika, że czeka nas pełna czarnej magii opowieść o wielkiej ucieczce. Geralt wywozi Ciri z Cinry, gdzie dybią nią czarodzieje, ludzie i potwory. Szczęśliwe zakończenie jest wykluczone. Czarodziejka Yennefer prowadzi ich bowiem do magicznej twierdzy w Aretuzie. która ma jej pomóc w poznaniu mocy Ciri. Miejsce to okazuje się jednak jeszcze większym szambem podłości i niebezpieczenstw.

Czy będzie z tego hit wart zobaczenia bez mikstur, dowiemy się już za niespełna rok.

Źróddło: Netflix