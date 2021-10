Już jest! Właśnie pojawił się nowy zwiastun drugiego sezonu serialu Wiedźmin. Czy jesteście ciekawi? Historia naprawdę się rozwija. Czego możemy się spodziewać?

Jesteście gotowi na przedsmak nadchodzącego sezonu?

Najnowszy zwiastun Wiedźmina pokazał przedsmak fabuły. Nowy sezon pojawi się na Netflixie 17 grudnia. Przed nami jeszcze więcej potworów, bitwy i magii, a w tym Geralta, Ciri i Yennefer. W zwiastunie pojawia się także mnóstwo nowych postaci. Odmieniona Ciri, odziana w skóry i pozbawiona królewskiego stroju szkoli się u Geralta w Kaer Morhen. Wszystko wskazuje na to, że potwory grasują tam, gdzie powinny być zahibernowane, co sugeruje, że Kontynent ma z nimi problem, a to oznacza sporo roboty dla Wiedźmina. Bez zbędnego owijania w bawełnę, łapcie zwiastun:

Czy drugi sezon spełni oczekiwania?

Drugi sezon serialu pojawi się 2 lata po premierze pierwszej odsłony. Jak twierdzi produkcja, dodatkowy czas był dobry dla serialu, aby upewnić się, że każdy w zespole wykonał swoją pracę, najlepiej jak potrafi. Czy dźwięk walki na miecze i potwory czające się w cieniu wystarczą, by przyciągnąć większość fanów z powrotem przed ekrany? Czy sukces pierwszego sezonu zostanie powielony? O tym przekonamy się za jakiś czas.

Jak wrażenia? Czy Wy również nie możecie doczekać się już 2. sezonu? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Netflix Polska