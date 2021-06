Wiedźmin był jedną z gwiazd dzisiejszej konferencji Netflix poświęconej wieściom ze świata seriali powiązanych z grami wideo. Niestety najbardziej wyczekiwana informacja się nie pojawiła, ale otrzymaliśmy za to świeżutki klip…

Zobacz nową zapowiedź 2. sezonu Wiedźmina od Netflix

Drugi sezon serialu Wiedźmin od Netflix powstaje nieco dłużej niż miał, ale przed końcem tego roku mamy doczekać się jego premiery. Dokładnego terminu nie znamy, ale otrzymaliśmy za to nowy klip, przybliżający to, czego należy się po tej kontynuacji spodziewać. Trwa tylko 10 sekund, ale jest po brzegi wypełniony świetnymi ujęciami – najlepiej zrobisz, oglądając go w zwolnionym tempie:

Nie poznaliśmy niestety daty premiery drugiego sezonu Wiedźmina, ale prawdopodobnie poznaliśmy datę wydarzenia, podczas którego dowiemy się, kiedy doczekamy się tej wyczekiwanej kontynuacji.

WitcherCon – Netflix i CD Projekt RED zapraszają na wiedźmińskie święto

Już 9 lipca 2021 roku odbędzie się WitcherCon – wyjątkowe wydarzenie poświęcone Wiedźminowi i to nie tylko temu serialowemu. Imprezę wspólnie organizują bowiem Netflix oraz CD Projekt RED – twórcy gier o Geralcie z Rivii. Czy oni także będą mieli coś ciekawego do zapowiedzenia? Mamy taką nadzieję, choć organizatorzy podkreślają, że „nie zostanie zapowiedziana żadna nowa gra”.

Na stronie wydarzenia możemy przeczytać, że za to doczekamy się mnóstwa informacji i materiałów zza kulis. Trzeba przygotować się na masę wieści o wiedźmińskich grach i serialach. Zapowiadane są także panele dyskusyjne, rozmowy z fanami oraz szczegółowe omówienie legend, bestiariusza i historii świata Wiedźmina. WitcherCon będzie dostępny do obejrzenia za darmo – na YouTubie i Twitchu.

