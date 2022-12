Netflix pochwalił się zwiastunem kolejnego serialu skierowanego do sympatyków wiedźmińskiego uniwersum. Premiera Wiedźmin: Rodowód krwi coraz bliżej.

Wiedźmin, ale bez Geralta

Sporo ostatnio mówi się o grach, zupełnie nowej odsłonie serii Wiedźmin czy remake'u pierwszej części na Unreal Engine 5. Netflix też nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i nie chodzi tylko o jego flagowy serial, ale także o spin-off Wiedźmin: Rodowód krwi (The Witcher: Blood Origin w oryginale). Nie jest to produkcja promowana szczególnie mocno, ale co jakiś czas coś się pojawia. Tym razem mamy konkret, bo zaprezentowano nowy zwiastun, chyba najlepszy ze wszystkich, jakie do tej pory można było obejrzeć.

Materiał wprowadza w przygotowywaną historię, a to o tyle istotne, że czeka nas spora zmiana względem ostatnich gamingowych i serialowych produkcji. Akcja serialu Wiedźmin: Rodowód krwi będzie rozgrywała się około 1200 lat przed przygodami Geralta, Yennefer i Ciri, w erze elfów. Wedle ujawnianych, dość skromnych informacji, widzowie poznają siódemkę nieznajomych łączących siły w celu stawienia czoła potężnemu przeciwnikowi. Będzie w tym wątek Koniunkcji Sfer i pierwszego wiedźmina.

The Witcher: Blood Origin - zwiastun

Kiedy premiera serialu Wiedźmin: Rodowód krwi?

Już jakiś czas temu, a konkretnie we wrześniu ujawniono datę premiery omawianego serialu. Raczej nic się już w tej kwestii nie zmieni, Netflix przypomniał także teraz, że Wiedźmin: Rodowód krwi będzie jednym ze świątecznych prezentów dla osób opłacających abonament na tej platformie. Ma zadebiutować 25 grudnia.

