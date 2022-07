Akcesoria do komputerów

Trwa Amazon Prime Day, czyli wielka wyprzedaż w serwisie Amazon. To pierwszy raz, gdy to wydarzenie organizowane jest w Polsce. Nowe oferty będą pojawiać się dziś i jutro. Naszą szczególna uwagę zwróciła duża obniżka ceny zestawu kółek do Maca Pro :)

Amazon Prime Day w Polsce

Warto już na początku podkreślić, że aby skorzystać z promocji konieczne jest posiadanie aktywnej subskrybcji Prime. To warunek konieczny do tego, by promocyjne oferty w ogóle pojawiły się na naszym koncie.

Na szczęście opłata abonamentowa nie jest droga. Jej koszt to 49 złotych na rok, a na start otrzymujemy próbny miesiąc. Z szybkiej kalkulacji wynika, że jeden miesiąc subskrybcji kosztuje w takim przypadku 3,77 złotych.

Kółka do Maca Pro

W oficjalnym sklepie Apple za kółka do Maca Pro trzeba zapłacić 4199 złotych, natomiast regularna cena w serwisie Amazon to 3499 złotych. W ramach Prime Day ich cena jest niższa o 70% i wynosi 1038,60 złotych. Prawda, że obok takiej okazji nie można przejść obojętnie?

Kółka wykonane są ze stali nierdzewnej i gumy oraz ułatwiają przemieszczanie Maca Pro. W zestawie zajduje się także instrukcja montażu oraz przejściówka imbusowa z rozmiaru 1/4 cala na 4 mm.

Bądźcie czujni

Na koniec dodajmy, że warto sprawdzać konkurencyjne oferty. Może się bowiem okazać, że w innych sklepach ceny są niższe. W tym celu korzystać można na przykład z porównywarek cenowych.

Takie wydarzenie to także okazja dla oszustów. Warto weryfikować linki, w które klikamy, szczególnie te z podejrzanych wiadomości e-mail. Istnieje ryzyko, że z zamieszania związanego z promocjami będą chciały skorzystać nieuczciwe osoby.

Grafiki: Amazon, Apple, The Gadget Flow (foto)