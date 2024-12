Wrocław wstrzyma oddech! Wielkie gamingowe wydarzenie w MediaMarkt Magnolia Park!

7 grudnia 2024 roku Wrocław stanie się prawdziwym centrum gamingu! W godzinach 12:00–18:00 w MediaMarkt Magnolia Park odbędzie się wydarzenie, które przyciągnie każdego gracza. Na miejscu spotkasz także popularnych influencerów, takich jak Farell, Manoyek, Kebcio i Bezi!

Materiał sponsorowany przez MediaMarkt

Finał turnieju Fortnite – kto zdobędzie tytuł mistrza?

Kulminacyjnym punktem wydarzenia będzie finał ogólnopolskiego turnieju Fortnite organizowanego w 37 strefach Gaming Zone w MediaMarkt. Tylko 16 najlepszych graczy z całej Polski stanie do ostatecznej walki o tytuł mistrza. Ci, którzy wykażą się najszybszym refleksem i najlepszą strategią w kwalifikacjach trwających od 15 listopada do 3 grudnia, będą mieli szansę zabłysnąć na wielkiej scenie we Wrocławiu!

Poza turniejem w MediaMarkt, na zewnątrz galerii czekać będzie mini stoisko, gdzie fani będą mogli spotkać swoich ulubionych influencerów. Pojawi się Farell, Manoyek, Kebcio oraz Bezi. Zrób z nimi pamiątkową fotkę, zadawaj pytania podczas Q&A i zgarniaj nagrody w ekscytujących konkursach! To niepowtarzalna okazja, by poznać gwiazdy internetu i zdobyć unikalne przedmioty, które wzbogacą Twoje gamingowe konto!

Żródło: materiał partnera

Zostań finalistą Fortnite i zgarnij nagrody o wartości 60 000 zł

Jeśli marzysz o udziale w finale we Wrocławiu i chcesz powalczyć o nagrody o łącznej wartości 60000 zł, nie czekaj! Wystarczy, że utworzysz konto na https://fortnite.gaming-zone.pl/, połączysz je z kontem Epic Games i dołączysz do wyzwania! Pamiętaj, że aby mieć szansę na finał, trzeba grać! Jak to zrobić? Znajdź najbliższą strefę Gaming Zone w MediaMarkt, zagraj cztery mecze, a potem sfotografuj i udostępnij swoje statystyki. I to wszystko! Teraz pozostaje już tylko czekać na wyniki. Kwalifikacje trwają do 3 grudnia. To ostatnia szansa, by wziąć udział w rozgrywce, pokazać swoje umiejętności i zdobyć tytułu mistrza!

Nie możesz zagrać stacjonarnie? Weź udział w turnieju online!

Organizatorzy turnieju nie zapomnieli również o tych, którzy nie mają możliwości zagrać stacjonarnie w strefach Gaming Zone. Już 2 grudnia rusza turniej online, który pozwoli rywalizować bez wychodzenia z domu. Czworo najlepszych graczy tego etapu zdobędzie przepustki do finału we Wrocławiu – nie przegap swojej szansy!

Dodatkowo uruchomiony został serwer Discord, który stanowi centrum konkursowe. Gracze mogą dołączać do drużyn wybranych influencerów i zdobywać punkty za zapraszanie nowych członków oraz wyjaśnianie wyboru swojej drużyny. Każdy nowy członek to dodatkowy punkt, a najbardziej aktywni gracze mogą wygrać słuchawki oraz inne gamingowe akcesoria.

Zgarniaj nagrody i rozwijaj swoje umiejętności!

MediaMarkt oferuje mnóstwo możliwości na wygranie gamingowych gadżetów i doskonalenie swoich umiejętności. To doskonała okazja, aby przeżyć wielki gamingowy dzień, spotkać się z influencerami, zdobyć nowe doświadczenia i powalczyć o tytuł Mistrza w turnieju Red Crown Battle. A jeśli lubisz rywalizację, to na pewno będziesz chciał poznać innych graczy o podobnych zainteresowaniach. Nie zapomnij zapisać tej daty – 7 grudnia, godzina 12:00 w MediaMarkt Magnolia Park we Wrocławiu odbędzie się wielkie wydarzenie dla wszystkich miłośników gamingu i wirtualnych rozgrywek!



Źródło: materiał partnera

Informacje o MediaMarktSaturn Retail Group

MediaMarktSaturn Retail Group jest wiodącą europejską firmą zajmującą się sprzedażą detaliczną elektroniki użytkowej i powiązanych usług. W ramach strategicznej reorganizacji firma przekształca się z klasycznego sprzedawcy produktów w zorientowaną na rozwiązania platformę omnichannel, która integruje tematy klienta i zrównoważonego rozwoju we wszystkich swoich działaniach biznesowych. MediaMarktSaturn używa terminu "Experience Electronics", aby opisać swoje repozycjonowanie, a jednocześnie zakres usług, które oferuje swoim klientom. Dzięki swojemu portfolio formatów i marek, sprzedawca elektroniki koncentruje się na doświadczeniu klienta i osobistym doradztwie. Firma obejmuje marki MediaMarkt i Saturn, które kompleksowo łączą około 1000 sklepów stacjonarnych w 11 krajach europejskich z platformami sprzedaży online, zajmując pozycję rynkową 1 lub 2 w dziewięciu krajach europejskich. Portfolio uzupełniają marki własne PEAQ, KOENIC, ISY i ok. MediaMarktSaturn zatrudnia około 50 000 osób i jest w większości własnością CECONOMY AG. Sprzedaż firmy wyniosła około 22,2 mld EUR w roku podatkowym 2022/23, przy czym sprzedaż internetowa stanowiła około jednej czwartej tej kwoty. Dzięki około 2 miliardom kontaktów z klientami rocznie we wszystkich kanałach, sprzedawca elektroniki ma ogromny zasięg. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.mediamarktsaturn.com.

O MediaMarkt Polska

Z dumą obsługujemy klientów od 1998 roku. MediaMarkt trzykrotnie otrzymał tytuł Gwiazdy Jakości Obsługi - w 2022, 2023 i 2024 roku. Nagrody zostały przyznane w wyniku badania konsumentów, którzy wysoko ocenili jakość obsługi w sklepach marki. MediaMarkt jest również laureatem nagrody Laur Konsumenta 2023, nagrody Retail Innovation Gold w 2022 i 2023 roku oraz nagrody Debiut Retail 2024 OLX za usługę napraw pogwarancyjnych.

Materiał sponsorowany przez MediaMarkt