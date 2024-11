Nie masz w co grać? Na platformie Steam i w sklepie GOG aż roi się od ciekawych gier na PC w promocji. Postanowiliśmy wyłowić najciekawsze perełki. Zasada jest prosta: cena poszczególnych produkcji ma wynosić około 10 zł.

Istnieje specyficzny gatunek gracza, którego cechą jest nieustanne narzekanie, że “nie ma w co grać”. To nic, że w bibliotece Epic Games Store zalega kilkadziesiąt darmowych gier, a platforma Steam pęka w szwach od nadmiaru produkcji. Niemniej na każdy problem istnieje jakieś rozwiązanie – w tym przypadku będzie to promocja na dobre gry ze Steama oraz sklepu GOG.

Dobre gry z platformy Steam za około 10 zł

Tak się składa, że do 4 grudnia do godziny 19:00 trwa jesienna wyprzedaż na platformie Steam. Chcąc zdobyć fajną grę na PC i nie wydawać przy tym wielu pieniędzy, warto zapoznać się z ofertą. Chyba daniem głównym będzie Kingdom Come Deliverance za 12,67 zł. Pozycja obowiązkowa przed nadchodzącą premierą Kingdom Come Deliverance 2.

Mad Max za 9,40 zł na Steamie to nie żadne szaleństwo, tylko najprawdziwsza prawda, jak to niektórzy mawiają. Dzieło Avalanche Studios z 2015 r. to pozycja obowiązkowa tak dla fanów uniwersum, jak i dla graczy ceniących sobie postapokaliptyczne otwarte światy, w których walka przeplata się z eksploracją.

Jeśli chcesz zacząć swoją przygodę z grami typu city builder, to doskonałym początkiem będzie Cities: Skylines. Wystarczy spojrzeć tylko na recenzje graczy na platformie Steam: jest ich ponad 196 tys. z czego 93 proc. to te pozytywne (kontynuacja oceniana jest gorzej). Cities: Skylines w promocji na Steamie kosztuje aktualnie 13,89 zł.

Grasz w Helldivers 2? Znasz pierwszą odsłonę gry? Jeśli nie, to warto rozważyć zakup Helldivers: Dive Harder Edition za 14,39 zł. Kapitalna obniżka, bo aż 80 proc. taniej. Pierwsza część gry to również czysta kooperacja, ale nie uświadczymy tutaj perspektywy trzecioosobowej, jednak w pewnej kwestii “jedynka” jest lepsza: zawiera trzy frakcje przeciwników, a nie dwie, jak wygląda to obecnie w Helldivers 2.

Z kosmosu przenosimy się do mrocznych podziemi z systemem turowej walki. Za niecałą dyszkę, czyli za 9,19 zł, można zdobyć utrzymany w duchu RPG Darkest Dungeon. Czy warto? Recenzje zachęcają: 91 proc. to pozytywne opinie graczy, a dodajmy, że tytuł oceniono ponad 123 tys. razy.

Inne gry, które aktualnie kosztują ok. 10 zł na Steamie to:

Battlefield 5 za 15,39 zł

The Forest za 14,39 zł

Brotato za 13,79 zł

Dying Light za 11,99 zł

Need for Speed Heat za 14,49 zł

Portal 2 za 9,19 zł

Darkwood za 12,49 zł

Sniper Elite 3 za 13,89 zł

Call of Cthulhu za 13,99 zł

Limbo za 3,59 zł

Ciekawe gry w promocji w sklepie GOG za ok. 10 zł

Tanie gry znajdziemy również w sklepie GOG. Promocja Black Friday Sale potrwa do 3 grudnia. Na co mogą liczyć gracze? Fanom klasycznych gier nie trzeba przedstawiać Heroes of Might and Magic 3. Teraz w sklepie GOG można zdobyć wersję Complete za 9,89 zł. Tytuł opatrzony jest znakiem Good Old Game. Co to oznacza? Odsyłamy do szczegółów GOG Preservation Program.

Szukasz gier w klimacie podobnym do STALKER 2? Odpowiednim kandydatem będzie Metro 2033 Redux po dużej obniżce wynoszącej 90 proc. Tytuł w sklepie GOG kosztuje aktualnie 8,40 zł. Co ciekawe, w tej samej cenie można zdobyć Metro: Last Light Redux.

Tzar: Ciężar Korony to legendarny RTS. Dla wielu graczy to jedna z najlepszych produkcji ich dzieciństwa. Chcąc przypomnieć sobie tamte chwile, można skorzystać z promocji w sklepie GOG i zdobyć tytuł za 4,49 zł (taniej o 75 proc.). Ręka w górę, kto używał zaklęcia niewidzialności i atakował wroga ognistym deszczem. Będąc w temacie strategii czasu rzeczywistego, to warto wspomnieć o promocji na Alien Nations – gra kosztuje teraz równe 5 zł.

Standardowa cena XCOM 2 w sklepie GOG wynosi 214,89 zł. W ramach promocji postanowiono obniżyć cenę o 95 proc. W rezultacie za turową strategię w klimacie sci-fi zapłacić trzeba jedynie 10,79 zł.

Inne gry aktualnie w cenie ok. 10 zł w sklepie GOG to:

Thief Simulator za 7,19 zł

Alien Breed Trilogy za 8,29 zł

Bee Simulator za 7,19 zł

Bus Driver Simulator za 6,99 zł

Hitman: Absolution za 7,19 zł

Aven Colony za 10,79 zł

Shadow Warrior z 2013 r. za 10,99 zł

Soma za 13,90 zł

Everspace za 13,49 zł

F.E.A.R. 3 za 14,39 zł

Źródło: Steam, GOG