SHOWTIME raz jeszcze przypomina, że tegoroczna jesień przyniesie nam powrót doskonale znanego bohatera. Dexter, bo o nim mowa, może i będzie nieco starszy, ale najwyraźniej wciąż w swojej dobrej formie.

Zobacz (albo i nie) nowy zwiastun Dexter: New Blood

Nowy sezon serialu Dexter został zapowiedziany w październiku zeszłego roku i była to dość spora niespodzianka. W kolejnych miesiącach twórcy wytłumaczyli skąd pomysł powrotu po tylu latach i trzeba im oddać, że wszystko brzmi sensownie. 8. sezon zakończył się (delikatnie to ujmując) mocno przeciętnie i zdecydowano się raz jeszcze pożegnać z tym bohaterem. Tyle tylko, że w zdecydowanie lepszym stylu.

Oby się udało, chociaż przekonamy się o tym dopiero po premierze i ostatnim odcinku 9. sezonu. Póki co pozostają nam zwiastuny. Najnowszy można określić mianem bardzo konkretnego. Na tyle, że nie będziemy go opisywać i zalecamy zastanowienie się nad klikaniem w przycisk play. Tak, ciężko się powstrzymać, ale można popsuć sobie emocje podczas oglądania. Pokazano tutaj sporo, wspomniana już nowa dziewczyna Dextera to wcale nie największy spoiler. No chyba, że podchodzicie do tego podobnie jak twórcy, w takim razie możecie rzucić okiem na tę niemałą zachętę.

Kiedy premiera Dexter: New Blood?

Systematycznie pojawiające się materiały wideo i informacje dają nadzieje, że obejdzie się bez opóźnień. A skoro tak, to pierwszy odcinek Dexter: New Blood zostanie udostępniony 7 listopada.

Łącznie przygotowanych zostanie natomiast 10 odcinków. W tytułowej roli wystąpi niezastąpiony tu Michael C. Hall, poza nim w obsadzie znaleźli się miedzy innymi Clancy Brown, Julia Jones i... Jennifer Carpenter znów wcielająca się w siostrę głównego bohatera. Oglądający poprzednie sezony powinni domyślać się, w jakim charakterze powróci.

Źródło: SHOWTIME