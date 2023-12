Niepotrzebne programy typu bloatware to zmora systemów Windows 10 i Windows 11. Ostatnio do listy niepożądanych aplikacji doszła jeszcze jedna pozycja – HP Smart.

Systemy Windows 10 i Windows 11 cieszą się coraz większym zainteresowaniem użytkowników. Oferują lepszą funkcjonalność, pozwalają lepiej wykorzystać potencjał najnowszego sprzętu, a do tego zapewniają większe bezpieczeństwo. Problemem może być niepotrzebny bloatware, czyli dodatkowe oprogramowanie, które niepotrzebnie obciąża system.

Windows 10 i 11 instalują bloatware

W serwisie Reddit pojawiły się wpisy zaniepokojonych użytkowników, którzy w systemach Windows 10 i Windows 11 odkryli zainstalowane oprogramowanie HP Smart. Co ważne, aplikacja miała pojawić się automatycznie, nawet gdy na komputerze nie są używane żadne urządzenia marki HP. Nie brakuje głosów oburzenia.

Część użytkowników obawia się problemów związanych ze złośliwym oprogramowaniem, ale nie ma (aż takich) powodów do niepokoju. Aplikacja HP Smart to autorska aplikacja firmy HP, która umożliwia drukowanie i skanowanie na urządzeniach firmy HP. Program jest dostępny dla systemów Windows, macOS, Android i iOS. Nie jest to żaden wirus.

Microsoft komentuje sprawę

W oświadczeniu dla serwisu Windows Latest, Microsoft potwierdził, że wie problemach i wkrótce udostępni więcej szczegółów. Najpewniej jest to błąd, który nigdy nie powinien się pojawić.

Jeśli też zainstalowała wam się aplikacja HP Smart, a nie chcecie z niej korzystać, to możecie ją łatwo odinstalować. Wystarczy kliknąć na aplikację prawym przyciskiem myszy i wybrać „Odinstaluj”.

Źródło: Windows Latest