Windows 10 jest w stanie działać nie tylko na wydajnych, ale też na średnich, a nawet słabszych komputerach. Zastanawialiście się kiedyś, przy jak minimalnej ilości pamięci RAM można go uruchomić?

Windows 10 uruchomiony na komputerze z zaledwie 192 MB RAM

Oficjalne wymagania sprzętowe Windows 10 nie są tajemnicą. W kwestii pamięci RAM producent rekomenduje 1 GB dla wersji 32-bitowej oraz 2 GB dla wersji 64-bitowej. Większość osób i tak dysponuje komputerem ze zdecydowanie pokaźniejszymi zasobami RAMu, aczkolwiek informacje na temat ostatniego eksperymentu są naprawdę ciekawe.

Jeden z użytkowników Windows 10 zdecydował się sprawdzić (wykorzystując VirtualBox na Arch Linux), jaka jest minimalna ilość pamięci RAM pozwalająca na uruchomienie systemu (wersji 32-bitowej). Po kilku próbach skończyło się na 192 MB pamięci RAM. Okazało się to wystarczające do tego, aby system działał bezbłędnie. W bardzo dosłownym znaczeniu tego słowa.

Optymalizacja Windows 10 może się podobać?

Bezbłędne działanie oznacza tutaj to, iż system uruchamiał się prawidłowo. Oczywiście zdecydowanie wolniej. Eksperyment miał pokazać samo uruchomienie systemu, bo o pracy przy tak małej ilości pamięci RAM nie może być mowy. Mimo tego pojawiają się komentarze, że dobrze świadczy to o optymalizacji systemu, co do której producent obiecywał się przyłożyć.

Eksperyment przeprowadzono na Windows 10 w wersji 1909 (November 2019 Update), czyli najnowszej. Tej, która wedle ostatnich danych dotarła dopiero do 28.2% użytkowników Windows 10.

Ile pamięci RAM mają Wasze komputery z Windows 10?

