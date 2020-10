… O ile problem będzie leżał w SSD. Windows 10 otrzyma wkrótce specjalne narzędzie do wykrywania nieprawidłowości w działaniu tego podzespołu.

Windows 10 ostrzeże o potencjalnej awarii SSD

SSD nie mają części ruchomych, dzięki czemu są znacznie bardziej wytrzymałe niż dyski HDD, ale nie są nieśmiertelne. Są też zdecydowanie cichsze i tak samo bezgłośnie – i bez ostrzeżenia – mogą ulec awarii. Mogą to zrobić w najmniej odpowiednim momencie i właśnie przed tym chce cię uchronić Microsoft. W tym celu wyposaży Windows 10 w nową funkcję.

Ta funkcja to monitorowanie stanu magazynu danych. Jest ona w stanie błyskawicznie wykryć nieprawidłowe działanie napędu SSD (NVMe). Gdy faktycznie coś dostrzeże, na pulpicie komputera pojawi się powiadomienie, że istnieje ryzyko awarii i powinieneś to kontrolować. Z tego samego miejsca będziesz mógł od razu zlecić stworzenie kopii zapasowej – tak na wszelki wypadek.

Komunikat ten ma być bowiem jasnym sygnałem: cokolwiek robisz, w tej chwili się zatrzymaj i stwórz kopię zapasową. Będziesz mógł także w każdej chwili sprawdzić stan swojego SSD – odpowiednie narzędzie znajdziesz w sekcji Ustawienia > System > Pamięć. Wśród informacji, które będą tam wyświetlane, znajdziesz: szacowaną żywotność, aktualną temperaturę i wszelkie ewentualne ostrzeżenia.

Regularny backup to podstawa

Backup to podstawa bezpieczeństwa danych. Systemowe narzędzie do tworzenia kopii zapasowej radzi sobie świetnie, ale jeśli mu nie ufasz, to możesz też skorzystać z jednego z wielu innych programów. Wszystko, co musisz na ten temat wiedzieć, znajdziesz w naszym poradniku dotyczącym backupu w Windows 10.

Źródło: PC Mag, Tech Radar, informacja własna

