Windows 10 20H2 – lub, jeśli wolisz, aktualizacja systemu Windows 10 z października 2020 – to najnowsza z dużych paczek nowości i zmian. Po kilku miesiącach testów Microsoft wreszcie jest gotowy, by udostępnić ją wszystkim zainteresowanym – i to też zresztą robi.

Premiera Windows 10 20H2. Już jest najnowsza aktualizacja systemu

Aktualizacja Windows 10 20H2 jest już wreszcie oficjalnie dostępna dla wszystkich, którzy chcą cieszyć się najnowszą wersją systemu operacyjnego. Pobierz aktualizację i uzyskaj dostęp do nowych funkcji oraz rozwiązań, które przede wszystkim poprawiają komfort korzystania z „Dziesiątki”. Już za chwilę zaproszę cię na przegląd tych nowinek, ale najpierw odpowiem na kluczowe pytanie…

Jak zaktualizować „Dziesiątkę”? Sprawdź dostępność lub pobierz Windows 10 20H2 ISO

Podstawowym sposobem na aktualizację systemu jest włączenie Ustawień (na przykład skrótem: Windows + I), przejście do sekcji Aktualizacja i zabezpieczenia, a następnie wciśnięcie przycisku Pobierz i zainstaluj, jeżeli faktycznie paczka dla ciebie jest już przygotowana.

Jeżeli jednak nie odnajdujesz tam takiej opcji, to możesz też udać się na stronę Pobierania oprogramowania Microsoftu i tam wcisnąć przycisk Zaktualizuj teraz. Możesz też skorzystać z Media Creation Tool – w tym celu wybierz drugi przycisk: Pobierz narzędzie i postępuj zgodnie z poleceniami na ekranie.

Windows 10 20H2 pełen nowości. Co konkretnie przynosi ta aktualizacja?

Tak jak obiecałem, czas na przegląd nowości, które wraz ze sobą przynosi aktualizacja Windows 10 20H2. Nie ma wśród nich może sensacyjnych innowacji, ale jest kilka bardziej lub mniej istotnych ciekawostek.

Odświeżone menu Start

To bez wątpienia najważniejsza spośród nowości w Windows 10 20H2. Odświeżone menu Start prezentuje się bardziej przejrzyście i schludnie – dzięki nowym ikonkom, kafelkom bez tła i kolorystyce automatycznie dostosowującej się do systemowego motywu.

Wzbogacona sekcja Ustawień

W Ustawieniach pojawią się kolejne narzędzia dostępne dotąd tylko w Panelu sterowania. Pod sekcjami specyfikacji dodane zostaną przyciski pozwalające na ich szybkie kopiowanie, a zmiany częstotliwości odświeżania dokonamy w sekcji Ekran.

Rozszerzone działanie Alt+Tab

Kolejną ciekawostką jest rozszerzona funkcjonalność skrótu klawiszowego Alt+Tab. Po aktualizacji pozwala się przełączać nie tylko między kolejnymi oknami aplikacji, ale też pomiędzy kartami w przeglądarce Microsoft Edge. To swego rodzaju odpowiedź na rosnącą popularność aplikacji webowych i na to, jak dziś korzystamy z komputera. Co istotne – możesz tę funkcję wyłączyć.

Domyślny Microsoft Edge z Chromium

Skoro już wspomniałem o przeglądarce Microsoft Edge, to muszę od razu dodać, że jej bazujący na silniku Chromium wariant będzie teraz domyślną wersją programu w systemie Windows 10. Jeżeli dotąd nie miałeś okazji sprawdzić, jak sobie radzi – daj szansę, bo warto.

Jeszcze więcej nowości…

Automatyczne aktywowanie trybu tabletu po odłączeniu klawiatury, przycisk „x” i ikona aplikacji w wyskakujących powiadomieniach, personalizacja paska zadań podczas instalacji systemu, aplikacja Xbox Game Pass na PC oraz zabezpieczenie Microsoft Defender Application Guard dla pakietu Office – to niektóre z pozostałych nowinek wprowadzonych w aktualizacji Windows 10 20H2.

Podziel się wrażeniami, gdy już zaktualizujesz.

