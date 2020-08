Microsoft ma nowy pomysł na rozwiązanie problemu z brakiem miejsca na dysku komputera z Windows 10. Ten pomysł to archiwizacja aplikacji. Na czym konkretnie miałoby to polegać?

Miejsca oszczędzanie przez archiwizowanie – nowość w Windows 10

Jeżeli bywa dla ciebie problemem zbyt mała ilość miejsca na dysku, to Microsoft przygotowuje dla ciebie rozwiązanie, które zostało zauważone przez Insiderów w ostatniej testowej kompilacji „Dziesiątki”. Archiwizowanie aplikacji w Windows 10 pozwoli zaoszczędzić trochę przestrzeni na pliki – oczywiście nie bez kosztów. Ma to bowiem polegać na usuwaniu wszystkich zbędnych (czyli innych niż osobiste) plików programów, z których nie korzystamy zbyt często. Taka aplikacja nadal figurowałaby na liście i nie tracilibyśmy zawartości, lecz w momencie próby jej uruchomienia, niezbędne do tego pliki byłyby przywracane.

Taka opcja miałaby być dostępna wyłącznie dla aplikacji z katalogu Microsoft Store i automatycznie aktywowana (choć będzie ją można systemowo wyłączyć) dla programów, z których korzystamy sporadycznie, przy czym gigant z Redmond w żadnym miejscu jak dotąd nie wyjaśnił, co tak naprawdę się kryje pod słowem „sporadycznie”. Raz na tydzień, raz na miesiąc, raz na rok?

Archiwizacja aplikacji w Windows 10 może mieć sens, ale nie jest doskonała

Tak czy inaczej funkcja z jednej strony wydaje się ciekawa, z drugiej jednak widać pewne zagrożenia. Po pierwsze – nieoczekiwany brak połączenia z Internetem przy próbach uruchomienia zarchiwizowanego programu, niemożliwość ponownego jego pobrania, gdy z jakichś powodów zostanie usunięty z Microsoft Store czy wreszcie zwykła awaria, przez którą usunie się więcej danych niż powinno. Jesteście takimi pesymistami czy raczej z entuzjazmem przyjęlibyście archiwizowanie aplikacji?

Źródło: ghacks, Neowin, Windows Latest

