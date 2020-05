Tryb gry w Windows 10 może być rozwiązaniem waszych problemów, jeśli borykacie się z zawieszeniami i spadkami wydajności. To rozwiązanie polega mianowicie na… wyłączeniu tego trybu.

Tryb gry w Windows 10 zadebiutował w 2017 roku. Jego zadaniem jest takie zarządzanie zasobami komputera, by zmaksymalizować wydajność w grach. Okazuje się jednak, że może przynosić efekt odwrotny do założonego. W sieci można znaleźć coraz więcej doniesień o zawieszeniach i innych problemach powodowanych właśnie przez Game Mode.

Problem z wydajnością w Windows 10? Winny może być tryb gry

Do sporej liczby takich doniesień dotarł serwis Guru3D. Z opublikowanych na jego łamach informacji wynika, że problemy w trybie gry dotyczą przede wszystkim popularnych produkcji przeznaczonych do sieciowej zabawy wieloosobowej, takich jak League of Legends czy przyciągające coraz więcej graczy Call of Duty: Warzone.

Początkowo za problemy z wydajnością obwiniano karty graficzne z rodziny Radeon RX 5000. Wraz z kolejnymi napływającymi skargami jasne stało się jednak, że nagłe „zawieszki” dotyczą nie tylko posiadaczy tych układów i nie tylko użytkowników z podzespołami AMD. Winny zdaje się faktycznie sam tryb gry w Windows 10.

Wszystko też wskazuje na to, że Microsoft popsuł Game Mode w którejś z ostatnich aktualizacji systemu Windows 10. Prawdopodobnie jednak było to tylko dopełnienie dzieła.

Jak wyłączyć tryb gry w Windows 10?

A czy wy zauważyliście u siebie ostatnio jakieś problemy z wydajnością? Spróbujcie może wyłączyć tryb gry – to faktycznie może pomóc. A jak to zrobić? Przeklikajcie: Ustawienia > Granie > Tryb gry.

Źródło: Guru3D, PC Gamer

Czytaj dalej o Windows 10: