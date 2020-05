Windows Terminal 1.0, Menedżer Pakietów dla Windows 10 i obsługa aplikacji Ubuntu GUI w ramach Windows Subsystem for Linux to tylko część nowości zapowiedzianych przez Microsoft podczas Build 2020.

Nowy Windows Terminal 1.0 jest już gotowy. Możesz go pobrać ze sklepu Microsoftu

Rok po oficjalnej zapowiedzi światło dzienne ujrzał stabilny Windows Terminal 1.0 na Windows 10. działa szybciej, jest wygodniejszy i otwiera przed nami nowe możliwości. Jest już oficjalnie dostępny w sklepie Microsoftu – pobierz i przekonaj się sam.

Co to jest Windows Terminal? To nowa aplikacja, mająca być podstawowym narzędziem profesjonalistów. Jedna, z poziomu której zrobimy bardzo wiele. Przede wszystkim w jednym oknie obsługuje CMD (czyli klasyczny wiersz poleceń), PowerShell i WSL (a więc Windows Subsystem for Linux), ale imponuje także innymi cechami:

oferuje pełne wsparcie dla Unicode i UTF-8 ,

, obsługuje system kart i podział na panele, ułatwiając wielozadaniowość,

wykorzystuje renderowanie akcelerowane przez GPU

oraz pozwala na swobodną personalizację wyglądu.

Microsoft zapowiedział też Menedżer Pakietów: Windows Package Manager

Na razie tylko w wersji rozwojowej, ale Microsoft zapowiedział Menedżer Pakietów: Windows Package Manager. Powstał, byśmy mogli zaoszczędzić czas spędzany na uzyskiwaniu oprogramowania w systemie Windows 10. Korzystając z Terminala, będziemy mogli pobierać i instalować programy w najnowszej wersji (lub starszej – jeśli taka będzie nasza wola).

Długo musieliśmy czekać na opcję, która dla użytkowników Linuksa nie będzie niczym nowym. Dodajmy jeszcze przy okazji, że jest to rozwiązanie o otwartym źródle (open source) i zadziała na każdym komputerze z systemem Windows 10 od wersji 1709.

Aby zainstalować program z wykorzystaniem Menedżera Pakietów, należy w Terminalu wpisać hasło winget install i nazwę programu, np. winget install powershell. Proste? Proste!

Oprócz instalowania programów z WinGet skorzystamy także, aby uzyskać dodatkowe informacje o aplikacjach. Na poniższym screenie możesz zobaczyć, jakie są komendy i opcje.

Jakie nowości dla programistów i innych profesjonalistów ogłosił Microsoft?

Oprócz Terminala w wersji 1.0 i Menedżera Pakietów Windows, Microsoft zapowiedział podczas konferencji Build 2020 także inne nowości.

To przede wszystkim:

Project Reunion, mający eliminować różnice pomiędzy klasycznymi aplikacjami Win32 i uniwersalnymi UWP na Windows 10. Chodzi o ułatwienie tworzenia i rozwijania programów, niezależnie od wykorzystanej w nich technologii,

na Windows 10. Chodzi o ułatwienie tworzenia i rozwijania programów, niezależnie od wykorzystanej w nich technologii, pełniejsza integracja funkcji i narzędzi Microsoft 365 z systemem Windows 10,

możliwość uruchamiania aplikacji Linux GUI bezpośrednio w WSL ,

, oraz Microsoft PowerToys w wersji 0.18, umożliwiającej remapowanie klawiszów i skrótów.

Źródło: Microsoft, MSPowerUser, informacja własna

