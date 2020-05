Aktualizacja Windows 10 2004, czyli May 2020 Update, jest już dostępna do pobrania. Warto to zrobić, by cieszyć się funkcjami DirectX 12 Ultimate, łatwiejszym parowaniem urządzeń i rozwiązaniami zwiększającymi komfort użytkowania.

Majowa aktualizacja Windows 10 (2004) już dostępna do pobrania

Aktualizacja Windows 10 20H1 – zwana też 2004 lub May 2020 Update – ma za zadanie zwiększać wygodę korzystania z komputera i optymalizować jego działanie. Zawiera kilka świetnych nowinek, z których na pewno skorzysta się na co dzień. Jak ją zdobyć? Najpierw wykonaj kopię zapasową swoich danych lub opcjonalnie stwórz pendrive’a naprawczego i przejdź dalej, czyli do odpowiedzi na pytanie o to…

Jak zaktualizować Windows 10 (20H1)?

Otwórz Ustawienia (Win+I),

włącz sekcję Aktualizacja i zabezpieczenia,

jeżeli aktualizacja jest już dostępna dla twojego komputera, kliknij „Pobierz i zainstaluj”.

Aktualizacja Windows 10 May 2020 Update nie powinna zająć więcej niż 20 minut i będzie wymagać tylko jednego restartu komputera (na samym końcu).

Jeżeli nie ma tam takiej opcji, to wyżej znajdziesz przycisk, pozwalający sprawdzić dostępność aktualizacji. Jest ona udostępniana stopniowo, ponieważ Microsoft chce mieć pewność, że komputer w danej specyfikacji będzie kompatybilny z nowym oprogramowaniem. Jeżeli jednak mimo to chcesz wymusić aktualizację, to możesz także skorzystać z oficjalnego Asystenta aktualizacji.

Co nowego w Windows 10 2004? Jest przede wszystkim łatwiej i wygodniej

W Windows 10 20H1 parowanie urządzeń przez Bluetooth staje się łatwiejsze. Aby podłączyć słuchawki lub inny gadżet nie trzeba już wchodzić w Ustawienia – zrobimy to przez Centrum Powiadomień (standardowo: prawy dolny róg ekranu). Ułatwiona została również aktywacja logowania bez hasła – odpowiedni przełącznik znajduje się w opcjach logowania w ustawieniach konta.

Zmiany nie ominęły również funkcji Twój Telefon, która pozwala teraz na nawiązywanie i odbieranie połączeń, wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS, otrzymywanie powiadomień oraz przeglądanie zdjęć i aplikacji z poziomu komputera, bez konieczności posiadania smartfona zaraz przy nim.

Ciekawą nowinkę można również znaleźć w jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi systemowych. Chodzi mianowicie o to, że (po aktualizacji Windows 10 May 2020 Update) Menedżer Zadań wyświetla temperaturę dedykowanych kart graficznych oraz informuje o typie pamięci.

Windows 10 z DirectX 12 Ultimate. Co to oznacza?

Jedną z największych nowości zawartych w majowej aktualizacji Windows 10 jest DirectX 12 Ultimate. To zestaw funkcji i narzędzi, dzięki którym gry mają nie tylko lepiej wyglądać, ale też płynniej działać – przynajmniej na komputerach z kompatybilnymi układami graficznymi.

W jego skład wchodzą przede wszystkim: DXR 1.1 (czyli ulepszony ray tracing w czasie rzeczywistym) i VRS (optymalizujący jakość obrazu w kluczowych obszarach, a przy okazji poprawiający wydajność), a także (zwiększające szczegółowość) Mesh Shaders i (zmniejszający obciążenie GPU poprzez usprawnienie przesyłu tekstur) Sampler Feedback.

Jakie jeszcze nowości trafiły do Windows 10 w ramach May 2020 Update?

W otwieranym za pomocą skrótu Win + . [kropka] panelu wstawiania emoji, kaomoji i symboli pojawiły się nowe elementy,

można swobodnie nadawać nazwy pulpitom wirtualnym , aby łatwiej nimi zarządzać,

, aby łatwiej nimi zarządzać, pasek gier (Xbox Game Bar) obsługuje widżety zewnętrznych producentów dla szerszych możliwości personalizacji,

systemowy Kalkulator może pozostawać na wierzchu , a Notatnik jest wygodniejszy w obsłudze,

, a Notatnik jest wygodniejszy w obsłudze, zadebiutowała szybsza i bardziej funkcjonalna wersja Windows Subsystem for Linux – WSL2,

– WSL2, a Microsoft Edge będzie używał nawet o 27 proc. mniej pamięci podczas odwiedzania stron internetowych.

Moim zdaniem jest to warta pobrania aktualizacja i z niektórych spośród tych nowych funkcji na pewno sam skorzystam. Nie jest to może najbardziej imponujący rozmiarami zestaw, ale raczej powinniśmy się do tego przyzwyczaić. Kolejna, zaplanowana na jesień aktualizacja również nie będzie szczególnie duża, ale nawet jeśli nie przekonują was nowinki, to pamiętajcie, że aktualny system operacyjny to podstawa bezpieczeństwa.

Źródło: Microsoft, CNBC, informacja własna. Foto/ilustracje: Microsoft

