Użytkownicy Windows 10 narzekają na drukarki. Zgodnie z tradycją, kolejna aktualizacja najpopularniejszego systemu operacyjnego na świecie powoduje u niektórych osób duże problemy.

Jeśli korzystasz z systemu Windows 10 i od niedawna trapią cię problemy z drukarką, to wiedz, że jest was więcej. Ostatnia aktualizacja powoduje u niektórych użytkowników błędy związane z drukowaniem – od braku reakcji, przez nieoczekiwane zamknięcie bufora wydruku, po dziwne komunikaty z edytorów. W raportach wymieniane są urządzenia różnych producentów, w tym HP, Brother i Canon.

Aktualizacja Windows 10 – problem z drukarką w skrócie: Co nie działa? Drukarki podłączone do komputera przez USB i wirtualne drukarki PDF.

Drukarki podłączone do komputera przez USB i wirtualne drukarki PDF. Kogo dotyczy problem? Użytkowników Windows 10 (od wersji 1607 do 2004), Windows 8.1 oraz Windows Server (od 1709 do 2004) i Windows Server 2012.

Użytkowników Windows 10 (od wersji 1607 do 2004), Windows 8.1 oraz Windows Server (od 1709 do 2004) i Windows Server 2012. Co powoduje problem? Aktualizacje KB4557957, KB4560960 i KB4561608 z 9 czerwca 2020 roku.

Co zrobić, gdy po aktualizacji Windows 10 drukarka nie działa?

Microsoft potwierdził, że jest świadomy występowania tego problemu i już trwają prace nad jego eliminacją. Najpewniej więc wszystko zostanie naprawione przy okazji najbliższej aktualizacji. Do tego czasu jedynym sposobem, by sobie poradzić z tym błędem, jest odinstalowanie wspomnianych wyżej paczek. Jak to zrobić?

Włącz Ustawienia (Win + I),

przejdź do sekcji Aktualizacja i zabezpieczenia,

kliknij Wyświetl historię aktualizacji, a następnie: Odinstaluj aktualizacje,

znajdź aktualizacje powodujące problemy i wybierz Odinstaluj.

Niestety nie jest to rozwiązanie doskonałe, ponieważ wraz z eliminacją tych problemów, pozbędziemy się z systemu łatek, naprawiających inne błędy i mających pozytywny wpływ na bezpieczeństwo czy stabilność „Dziesiątki”. Dlatego, gdy pojawią się już kolejne aktualizacje, należy je czym prędzej zainstalować.

Źródło: Bleeping Computer, Microsoft Support

