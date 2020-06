Najnowsza aktualizacja Windows 10 2004 może do was tak szybko nie dotrzeć. Microsoft postanowił ją wstrzymać. A właściwie to był do tego zmuszony – tak, przez problemy.

Kolejna aktualizacja Windows powoduje problemy. Czy to się kiedyś skończy?

Aktualizacja Windows 10 2004 wprowadza wiele nowości. Ułatwia parowanie urządzeń Bluetooth i aktywację logowania bez hasła, zwiększa funkcjonalność aplikacji Twój Telefon, dodaje obsługę DirectX 12 Ultimate, wzbogaca Menedżera Zadań o informacje dotyczące temperatury GPU, a także poważnie zwiększa wydajność. Niestety powoduje też mnóstwo problemów, dlatego właśnie Microsoft postanowił zablokować jej instalację na wielu urządzeniach.

Microsoft cichutko przyznał, że nowa, majowa aktualizacja Windows 10 (20H1) powoduje wiele różnych problemów – od pętli restartów, przez niemożliwość podłączenia dodatkowych urządzeń przez Bluetooth, po niedziałające głośniki. Gigant analizuje te zdarzenia i przynajmniej na pewien czas postanowił zablokować automatyczne pobieranie i instalowanie tej paczki.

Aktualizacja Windows 10 2004 blokowana na wielu komputerach

Aktualizacji do Windows 10 2004 można dokonać ręcznie, wymuszając ją. Nie będziemy jednak do tego zachęcani – wręcz przeciwnie: wchodząc w panel aktualizacji w Ustawieniach, dostrzeżemy ostrzeżenie, by tego nie robić, bo nasze urządzenia mogą nie być jeszcze gotowe na powitanie tych wszystkich nowych funkcji. I my się do tego ostrzeżenia dołączamy – jeśli możecie poczekać, to poczekajcie na swoją kolej.



Taki komunikat wyświetla się na komputerach, które nie są jeszcze gotowe na Windows 10 2004.

Blokując aktualizację i wyświetlając takie komunikaty, Microsoft bardzo dobrze zareagował na pojawiające się problemy. Za to zdecydowanie zasługuje na pochwałę. Niestety marne jest to pocieszenie, bo to kolejna aktualizacja Windows 10, która nie przebiega tak, jak powinna.

