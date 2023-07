Najnowsze aktualizacje systemu Windows 11 wywołują problemy, na które użytkownicy coraz częściej się skarżą. Nic dziwnego – ich komputery zaczęły się włączać dłużej niż zwykle, a nośniki SSD – działać zdecydowanie wolniej.

Firma Microsoft zdecydowanie sugeruje użytkownikom regularne aktualizacje komputerów. Co do zasady jest to słuszne działanie – pozwalające zadbać o bezpieczeństwo i zapewniające dostęp do najnowszych funkcji. Niestety ostatnie aktualizacje Windows 11 przy tym wszystkim potrafią spowodować niemałe problemy.

Aktualizacja Windows 11 może spowolnić SSD

Ukazujące się od marca 2023 roku aktualizacje znacząco wpływają na wydajność SSD. Niestety – negatywnie. Szczególnie zauważalne jest to podczas wykonywania zadań, które intensywnie wykorzystują dysk, takich jak przenoszenie dużych plików pomiędzy różnymi katalogami.

Doniesienia o problemach można znaleźć między innymi w serwisie Reddit. Tamtejsi użytkownicy skarżą się na wyraźnie obniżenie wydajności SSD po zainstalowaniu następujących aktualizacji:

KB5023706

KB5023778

KB5025239 (obowiązkowa)

KB5026372 (obowiązkowa)

KB5027231 (obowiązkowa)

KB5027303

Jednocześnie, niektórzy użytkownicy potwierdzili, że odinstalowanie tych aktualizacji przyniosło pozytywny skutek w postaci przywrócenia poprzedniej wydajności SSD. To zdaje się potwierdzać, że źródłem problemu są właśnie te kompilacje.

Nie dziwią więc negatywne komentarze. Użytkownicy skarżą się, że Microsoft skupia się na dodawaniu nowych funkcji i coraz większym wykorzystaniu sztucznej inteligencji, zaniedbując przy tym podstawy systemu operacyjnego.

Źródło: Windows Latest, inf. własna