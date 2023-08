Jak zainstalować Windows 11 bez śmieciowych aplikacji, typu Netflix, Instagram czy Candy Crush? Sposób, który zaraz poznasz, wymaga od ciebie jedynie dwóch kliknięć.

Instalacja Windows 11 nie jest ani skomplikowanym, ani czasochłonnym procesem. Niestety bywa on bardzo niesatysfakcjonujący. Człowiek chce sobie zainstalować „czysty” system na nowym (lub starym) komputerze, a po uruchomieniu okazuje się, że w pakiecie otrzymał zestaw aplikacji od partnerów, takich jak:

Facebook,

Instagram,

Netflix,

Spotify

czy Candy Crush.

Jeśli chcesz tego uniknąć, to wiedz, że rzeczywiście istnieje sposób.

Jak zainstalować Windows 11 bez zbędnych aplikacji?

Okazuje się, że decyzję podejmujemy na jednym z pierwszych etapów konfiguracji instalacji, choć możemy nie być tego do końca świadomi. Całość sprowadza się bowiem do właściwej odpowiedzi na pytanie, o to, jaki jest nasz region. W zdecydowanej większości przypadków otrzymamy pakiet zbędnych aplikacji, ale unikniemy tego, wybierając „English (World)” lub „English (Europe)”. Kody tych regionów (en-001 i en-150) mają trudności w komunikacji z usługami cyfrowymi, a to daje efekt taki, o jakim mówimy.



Podkreślmy, bo to dość istotne, że sposób ten eliminuje jedynie aplikacje „z zewnątrz”. W menu Start w naszym nowo postawionym systemie nie zobaczymy więc Netfliksa, Candy Crush czy Facebooka, ale programy Microsoftu, takie jak Kalkulator, Outlook, Teams czy Edge jak najbardziej będą na swoim miejscu. Aby uniknąć kłopotów przy późniejszym korzystaniu z komputera pamiętaj też, aby zmienić później swój region na właściwy.

Na koniec jeszcze dwie uwagi. Po pierwsze: sposób ten nie zapobiegnie instalacji śmieciowych aplikacji dostarczanych przez producenta twojego laptopa. Po drugie: fakt, że bez tych kombinacji programy typu Netflix czy Candy Crush zainstalują się razem z systemem Windows 11 nie jest wielką tragedią, bo wszystkie je można bez problemu później odinstalować. Niemniej jednak ze zmianą regionu jest jednak mniej roboty.

(Rozwiązanie opisywane w tej publikacji działa na pocztku sierpnia 2023 roku. Niemniej jednak Microsoft uważa, że nie jest to funkcja, lecz błąd. Niewykluczone więc, że z czasem opcja ta zostanie wyłączona).

Źródło: Windows Latest, inf. własna