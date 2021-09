Wymagania sprzętowe to jeden z najważniejszych argumentów przeciwko przesiadce na Windows 11. Co jeśli Wasz komputer nie spełnia postawionych założeń? Niestety, będziecie musieli liczyć się z ograniczoną funkcjonalnością.

Windows 11 – kontrowersje związane z wymaganiami sprzętowymi

Jak pewnie wiecie, Windows 11 cechuje się większymi wymaganiami niż Windows 10. Komputer musi spełnić następujące założenia:

Procesor: co najmniej 2-rdzeniowy o taktowaniu 1 GHz (lub szybszy) / zgodny ze standardem System on a Chip (SoC),

RAM: co najmniej 4 GB,

Miejsce na dysku: 64 GB lub więcej,

Karta graficzna: zgodna z bibliotekami DirectX 12 lub nowszą ze sterownikiem WDDM 2.0,

Oprogramowanie układowe systemu: UEFI z obsługą bezpiecznego rozruchu, TPM w wersji 2.0,

Wyświetlacz: większy niż 9 cali o rozdzielczości 720p

Największe kontrowersje wiążą się z listą obsługiwanych procesorów – Microsoft uznaje tylko najnowsze modele (od Intel Core 7. generacji lub AMD Ryzen 2000). Kilkuletnie jednostki, choć często nadal oferujące bardzo dobre osiągi, niestety nie są wspierane. Wszystko przez brak obsługi funkcji TPM, która wpływa na bezpieczeństwo komputera.

Czy Windows 11 będzie działać na niekompatybilnym komputerze?

Redakcja The Verge przeprowadziła ciekawy eksperyment, w którym spróbowała zainstalować testową wersję Windows 11 na (teoretycznie) nieobsługiwanym komputerze.

Wbrew wcześniejszym zapewnieniom, instalator pozwala zainstalować system na takiej konfiguracji, ale wyświetla komunikat, w którym producent zastrzega sobie brak wsparcia dla konfiguracji.

Co to oznacza w praktyce? Brak oficjalnego wsparcia nie musi oznaczać, że Windows 11 nie będzie działać na danym komputerze. System będzie można zainstalować i będzie działać (chyba, że będziecie chcieli żeby ruszył na wyjątkowo starym sprzęcie – o tym możecie zapomnieć), ale nie będzie otrzymywać aktualizacji i poprawek. Zapewne również tych związanych z bezpieczeństwem, co może powodować największe komplikacje i skutecznie zniechęcić do „eksperymentów”.

Źródło: The Verge, foto: pixbay