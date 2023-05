Szykuje się duża zmiana na pulpicie Windows 11. Powrócą tam widżety, które do tej pory dostępne były tylko w specjalnej sekcji poświęconej tylko im.

Widżety na pulpicie w Windows 11

Po wieloletniej nieobecności widżety powróciły do „Okienek” wraz z premierą systemu Windows 11. W przeciwieństwie do „Siódemki” nie trafiły one bezpośrednio na ekran, lecz do specjalnej sekcji widżetów – dodatkowej przestrzeni przeznaczonej tylko dla nich. Od tego czasu Microsoft wprowadził wiele ulepszeń. Użytkownicy mają dostęp do dodatkowej (trzeciej) kolumny, nowego sposobu wybierania widżetów oraz obsługi widżetów dostarczanych przez zewnętrzne firmy. Najbardziej brakuje jednak czegoś innego.

Użytkownicy od dłuższego czasu proszą o możliwość przypinania widżetów bezpośrednio na pulpicie, co ma ułatwić szybki dostęp do informacji. Tak jak działało to kiedyś i tak jak do dziś działa na smartfonach – na ekranie głównym możemy mieć kafelki z prognozą pogody, najnowszymi wiadomościami e-mail, notowaniami giełdowymi czy wiadomości z ulubionych serwisów internetowych. Od razu – zawsze pod ręką.

Kiedy widżety trafią na pulpit?

Według Windows Central firma Microsoft zamierza wysłuchać tych próśb i rzeczywiście wprowadzić tę funkcję, jednak nie ujawnia szczegółów dotyczących jej wdrożenia. Najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada, że funkcja umożliwiająca przypinanie widżetów bezpośrednio na pulpicie pojawi się wraz z aktualizacją Windows 11 23H2, która ma ukazać się jesienią bieżącego roku.

Po raz ostatni widżety na pulpicie znajdowały się w systemie Windows 7. Czy czekasz na ich powrót? Daj znać w sekcji komentarzy.

Źródło: Windows Central