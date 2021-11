Microsoft nie przestaje rozwijać systemu Windows 11. Już wkrótce doczekamy się prawdopodobnie ciekawych funkcji, które zwiększą naszą produktywność i wygodę.

Windows 11 ujrzał już światło dzienne i zdążył trafić na niemałą liczbę komputerów. To jednak wcale nie oznacza, że Microsoft uznał prace nad nim za zakończone. Podobnie jak w przypadku Windows 10 zamierza regularnie udostępniać aktualizacje, w ramach których nie tylko poprawiać będzie się bezpieczeństwo, ale też docierać będą nowe funkcje.

W Windows 11 wyciszanie mikrofonu stanie się prostsze

Jedną z najnowszych funkcji, jaką odnajdujemy w ostatniej kompilacji testowej, jest możliwość wyciszania mikrofonu bezpośrednio z poziomu paska zadań – podobnie jak można wyciszyć głośniki. Praktyczna opcja, szczególnie w czasach pracy i nauki zdalnej (czy raczej hybrydowej).

Ikonka mikrofonu pojawi się na pasku zadań automatycznie, kiedy tylko rozpoczniemy udział w rozmowie. Jedno kliknięcie jej spowoduje wyciszenie mikrofonu, kolejne – aktywuje go.

Na razie funkcja działa tylko z platformą Microsoft Teams (która jest zresztą częścią systemu Windows 11), ale niewykluczone, że w przyszłości kompatybilność zostanie rozszerzona o kolejne aplikacje.

Przełączaj grupy okien poprzez Alt + Tab

Kolejną nowinką jest możliwość przełączania grup okien w równie prosty sposób, co przełączanie pojedynczych aplikacji. Krótko mówiąc: taka opcja pojawi się w interfejsie aktywowanym kombinacją klawiszy Alt + Tab.

Działa to tak prosto, jak to możliwe. Korzystając ze skrótu Alt + Tab będzie można się przełączać nie tylko pomiędzy aplikacjami, ale też ich grupami. Będzie to miało sens przede wszystkim dla osób, które dbając o produktywność chcą szybko przeskakiwać z jednej grupy programów na drugą.

Ta funkcja trafi do systemu Windows 11 na początku przyszłego roku, a wyciszanie mikrofonu być może jeszcze w tym.

Źródło: Softpedia, Microsoft, informacja własna