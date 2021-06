Zobacz jak Windows 11 prezentuje się w ruchu. Przedstawiamy kilka filmików, pokazujących najważniejsze elementy i wygląd nowego systemu firmy Microsoft, który ma zastąpić Windows 10.

Windows 11 – zobacz jak wygląda na wideo

Widzieliśmy już na screenach jak wygląda Windows 11, ale warto też zobaczyć dynamiczne ujęcia, żeby przynajmniej częściowo poczuć to, jakiego „doświadczenia” należy spodziewać się po następcy Windows 10. W ciągu tych kilku dni w sieci pojawiło się sporo filmików, prezentujących „Jedenastkę” w akcji. Pewnie nie masz czasu, by oglądać je wszystkie albo szukać tego najlepszego. Na szczęście masz nas, a my wybraliśmy dla ciebie trzy najciekawsze materiały – w nich właśnie zawarte jest wszystko, czego potrzebujesz, by wyrobić sobie opinię na temat nowego systemu firmy Microsoft.

Prezentacja systemu Windows 11 (a właściwie „Windowsa nowej generacji”) została zaplanowana na 24 czerwca. Jeśli to wszystko okaże się prawdą, to doczekamy się wówczas zapowiedzi „Okienek” zbudowanych na bazie „Dziesiątki” i wzbogaconych o rozwiązania projektowane z myślą o (anulowanym) Windows 10X. Słowa jednak słowami – zobaczmy to na własne oczy…

Obejrzyj film - prezentację Windows 11 (od Windows Central):

Co nowego w Windows 11? Nowości, które warto sprawdzić

Pierwsze, umieszczone powyżej, wideo pochodzi od redakcji Windows Central. Otwiera je plansza, pokazująca to, co my sami zobaczymy, uruchamiając system Windows 11. W 0:29 na ekranie pojawia się zupełnie nowe menu Start, w którym układ z poziomego został zmieniony na pionowy, a kafelki zostały zastąpione przez ikonki z przezroczystym tłem. W 1:12 widzimy przejście do listy wszystkich aplikacji, która wygląda już zupełnie znajomo. Zresztą cała „Jedenastka” jest bliźniaczo podobna do „Dziesiątki” – wszak to na jej bazie powstała.

W 2:45 możemy zobaczyć (właściwie niezmieniony) Eksplorator plików z odświeżonymi, kolorowymi ikonami folderów. Warto zwrócić jednak uwagę na zaokrąglone rogi okna, a od 2:58 widzimy animacje towarzyszące jego ruchom na ekranie. Największa ciekawostka – przycisk do układania okien – został zaprezentowany w 3:17. Przy oknach o stałej pozycji rogi wracają do klasycznej, prostokątnej formy.

Następnie przechodzimy do Ustawień. Ich panel właściwie się nie zmienił względem Windows 10, ale wypada wspomnieć o kilku opcjach. Po pierwsze: możemy wybrać, czy ikony na pasku zadań rzeczywiście mają się wyświetlać na środku, czy też powinny być przywiązane do lewej krawędzi (taki układ widzimy w 4:35). Mamy też możliwość aktywowania lub dezaktywowania przycisku Widżetów – kolejnej nowej, a właściwie powracającej funkcji w Windows 11. Temu, jak wyglądają, możemy przyjrzeć się w 5:25.

W 5:56 przechodzimy do zmiany motywu (z jasnego na ciemny), w 6:09 widzimy odświeżone menu podręczne (także z zaokrąglonymi rogami), a od 7:20 możemy oglądać, jak „Jedenastka” wypada przy sterowaniu za pomocą dotyku. A jeżeli chcesz zobaczyć, jak wygląda instalacja Windows 11, to przejdź do 9:56.

Poniżej możesz obejrzeć film redakcji PCWorld, prezentujący Windows 11 w wyższej rozdzielczości. Pokazane są właściwie te same elementy, ale warto rzucić okiem na panel wyszukiwarki (w 3:48), widok zadań (w 4:32) czy też ogólny widok Ustawień (w 9:38).

Zobacz prezentację Windows 11 (od PCWorld):

Na deser zostawiliśmy natomiast po brzegi wypełniony ciekawostkami materiał redakcji XDA. To jeszcze jedna szansa, by przyjrzeć się wszystkim już wcześniej wspominanym elementom Windows 11, jak również Centrum powiadomień (w 8:33) oraz klawiaturze ekranowej (w 11:35).

Sprawdź pokaz Windows 11 (od XDA):

Czekamy na Windows 11 – kiedy premiera?

Trudno na razie mówić o debiucie systemu, ale wiemy, kiedy możemy się spodziewać jego prezentacji. Microsoft planuje specjalne wydarzenie na 24 czerwca bieżącego roku. Start o godzinie 17.00.

Źródło: Windows Central, PCWorld, XDA, informacja własna. Screen na wejście pochodzi od WindowsCentral.