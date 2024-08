Microsoft ujawnił nowe wieści na temat funkcji Recall w Windowsie 11. Wkrótce ruszą publiczne testy.

W maju Microsoft zapowiedział nową serię komputerów ze sztuczną inteligencją o nazwie Copilot+ PC. Ich sztandarową funkcją miał być Recall.

W ramach tego rozwiązania komputer miałby co 5 sekund wykonywać zrzut ekranu, a każdy z nich byłby poddawany lokalnej analizie przez sztuczną inteligencję. Idea jest taka, by Windows zapamiętywał wszystkie wykonywane czynności i był w stanie udzielać odpowiedzi na związane z nimi pytania oraz przywrócić komputer do wcześniejszego stanu.

Choć Microsoft zapewniał, że sztuczna inteligencja działa na poziomie urządzenia a zgromadzone dane nie opuszczą komputera, szybko okazało się, że Recall ma poważną lukę w zabezpieczeniach. Eksperci zauważyli, że wyniki analiz zrzutów ekranu były zapisywane w formie zaszyfrowanego tekstu, co teoretycznie mogłoby pozwolić na ich relatywnie łatwą kradzież.

W związku z całym zamieszaniem Microsoft tymczasowo usunął kontrowersyjną funkcję z systemu, ale zapowiedział jej powrót w przyszłości. Teraz firma przybywa z konkretnymi wieściami.

Recall powraca do Copilot+ PC. Microsoft obiecuje usprawnienia pod kątem bezpieczeństwa

Microsoft ogłosił na swoim blogu, że członkowie programu Windows Insider będą mogli skorzystać z zapoznawczej wersji Recall już w październiku.

Twórcy obiecują, że usprawnione rozwiązanie będzie “godne zaufania i bezpieczne”. Z momentem startu publicznych testów do sieci ma trafić szczegółowy raport na temat wprowadzonych zmian.

Jeśli testy przebiegną pomyślnie, Recall ma trafić do wszystkich użytkowników komputerów Copilot+ PC. Microsoft póki co nie nie podał jednak nawet orientacyjnego terminu.