Jedna z najbardziej lubianych wersji Windowsa skończyła 20 lat. Powrócilibyście do tego systemu? A może wciąż z niego korzystacie?

System Windows XP został wydany 25 października 2001 roku. Dosyć szybko zyskał sympatię i przez kolejne lata zdobywał oddanych fanów, którzy mimo pojawiania się na rynku kolejnych wersji Windowsa pozostawali przy ulubionym XP-ku. Był sprzedawany przez siedem lat, a oficjalne wsparcie tego systemu operacyjnego zakończyło się po dwunastu latach, w 2014 roku.

Niestety początkowo nie mógł poszczycić się mianem bezpiecznego. W zabezpieczeniach wykryto ponad 70 luk, które potem były łatane w kolejnych aktualizacjach. Mimo tego, nawet po zakończeniu wsparcia obsługiwał znaczącą część urządzeń w przestrzeni publicznej, takich jak bankomaty.

Ktoś nadal używa Windowsa XP?

Niektórzy mogą być zaskoczeni, ale wciąż są urządzenia pracujące na tym wiekowym systemie. Co prawda jest ich niewiele, ale wciąż są. Według StatCounter, we wrześniu 2021 roku z Windowsa XP korzystało 0,59% urządzeń, zatem w sumie można go uznać za niemal odchodzący w niepamięć. Jednak nie tak bardzo jak Vista (0,26%).

Windows 10 jest zdecydowanie najpopularniejszy

Czy warto mieć system Windows bez wsparcia?

Windows XP odniósł spory sukces i przez lata miał opinię najbardziej udanego systemu stworzonego przez Microsoft. Jednak po tylu latach zwyczajnie zestarzał się na tyle, że znaczna część programów nie działa na nim poprawnie i definitywnie należałoby się z nim pożegnać.

Trzeba też pamiętać, że systemy bez wsparcia mogą być mniej bezpieczne i bardziej podatne na ataki cyberprzestępców. Zalecamy uaktualnienie Windowsa do obecnie obsługiwanej wersji.

A jeżeli nie ufasz produktom Microsoftu to może warto zainteresować się Linuxem?

Źródło: Beeping Computer