Chivalry 2 powinien spodobać się sympatykom średniowiecznych klimatów, ale i towarzyszących temu okresowi bardzo brutalnych bitew. Pierwsi gracze przystąpią do nich już w przyszłym miesiącu.

Premiera Chivalry 2 w czerwcu, wcześniej beta testy

O pracach nad Chivalry 2 wiadomo od dość dawna, ale w ostatnim czasie był to jeden z tytułów pozostających w cieniu. Teraz się to zmienia, po twórcy wreszcie podali nowe i to konkretne informacje. Przede wszystkim poznaliśmy datę premiery gry - Chivalry 2 zadebiutuje 8 czerwca.

Wcześniej, bo już 26 marca rozpoczną się zamknięte beta testy. Gwarancją dostępu do nich jest złożenia zamówienia przedpremierowego na wydanie standardowe lub Special Edition (jednocześnie pozwalają one zdobyć bonus w postaci dwuręcznego miecza Royal Zweihänder).

„Nasz zespół twórców uwija się jak w ukropie, aby stworzyć najlepsze średniowieczne walki, jakie można sobie wyobrazić. Chivalry 2 będzie wszystkim, o czym marzyli fani pierwszego tytułu i nie tylko - od przebudowanego od podstaw systemu walki po ogromne ulepszenia grafiki i znaczne zwiększenie skali.” - Steve Piggott, założyciel Torn Banner

Brutalne walki z cross-play

Zarówno w finalnym wydaniu, jak i podczas beta testów można spodziewać się wsparcia dla funkcji cross-play na wszystkich platformach. A ich lista jest dość długa, bo obejmuje PC, a także konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X/S. W przypadku wersji PC mowa o grze na wyłączność Epic Games Store.

„W dalszym ciągu jesteśmy pod wrażeniem kunsztu i kreatywności naszych partnerów z Torn Banner Studios. W Chivalry 2 tworzyli coś wyjątkowego, budując fundament gry, która pozwoli graczom jeszcze przez wiele lat doświadczać epickich średniowiecznych bitew na wszystkich pięciu dużych platformach.” - John Gibson, CEO i współwłaściciel wydawcy, Tripwire Interactive

Gdyby ktoś tego tytułu nie kojarzył to nadmieńmy, iż jest to sequel Chivalry: Medieval Warfare z 2012 roku. Twórcy przedstawiają grę jako wieloosobowy slasher z perspektywy pierwszej osoby, przy pracach nad którym inspirowano się filmowymi, średniowiecznymi, pełnymi rozmachu bitwami. A skoro tak, trzeba oczekiwać pojedynków na miecze i topory, konieczności unikania strzał, a także większych operacji takich jak oblężenia zamków z balistami, katapultami i trebuszami. W starciach udział będzie mogło brać maksymalnie 64 graczy.

Źródło: Koch Media

Warto zobaczyć również: