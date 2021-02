Jeśli na nowej konsoli grać w tytuły z poprzedniej generacji, to przede wszystkim w takie perełki jak God of War. Zwłaszcza teraz, po aktualizacji.

God of War na PlayStation 5 w 4K i 60 fps

Dużym atutem przede wszystkim Xbox Series X/S, ale i PlayStation 5 jest wsteczna kompatybilność. Nowych gier póki co nie mamy w nadmiarze, a więc możliwość przypomnienia sobie czegoś nieco starszego niektórym może odpowiadać. Nie ma jednak co ukrywać, że najlepiej sprawdza się to w sytuacji, w której twórcy udostępniają odpowiednie aktualizacje i tym samym w większym stopniu wykorzystują wydajność aktualnej generacji.

I można powiedzieć to już o God of War, czyli jednym z największych hitów PlayStation 4. Dzięki wydanej w minionym tygodniu aktualizacji (zaznaczmy, że darmowej) posiadacze PlayStation 5 mogą cieszyć się rozgrywką w 4K (tylko i aż Checkerboard Resolution) przy 60 klatkach na sekundę.

The God of War (2018) Enhanced Performance Experience for the PS5 is coming tomorrow!



Syncs to 60 FPS

4K Checkerboard Resolution

2160p

Free Update for PS5 Users



Check out our blog for more info https://t.co/CXTyfHFyvN pic.twitter.com/psSLo63ReF — Santa Monica Studio Is Hiring (@SonySantaMonica) February 1, 2021

W oczekiwaniu na God of War: Ragnarok

Do tej pory, na PlayStation Pro w God of War zainteresowani mieli do wyboru dwa tryby graficzne - jeden przygotowany pod kątem wydajności, drugi preferujący wyższą rozdzielczość. Aktualizacja dla PlayStation 5 to jedno, ale najlepsze rozwiązanie, a mianowicie połączenie najwyższej wydajności i najwyższej rozdzielczości (gdyby ktoś tego potrzebował, można wrócić do ustawień sprzed aktualizacji).

Jak wszystko działa? Z pierwszych analiz i komentarzy wynika, że dobrze. Nie jest to zaskoczeniem, bo twórcy God of War mają nie byle jaką renomę. Miejmy nadzieję, że nie zmieni się to po premierze God of War: Ragnarok, który być może doczeka się premiery w tym roku.

Źródło: @SonySantaMonica, IGN

