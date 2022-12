Wokół Twittera dalej się kręci. Przycichł temat zwolnień, emocje związane z przejęciem przez Muska opadły już dawno, więc co trzeba zrobić aby o Twitterze gadać nie przestano? No jak to co? Wprowadźmy inwazję neonazistów.

Imperator Elon broni Imperium Twittera przed rebelianckimi neonazistami

Śledzimy dalej naszą twitterową telenowelę i trzeba przyznać, ze jej główny bohater Elon nie ma lekko. Dopiero co przejął władzę nad nowym imperium i zaczął w nim porządki; Echem odbiły się szerokie zwolnienia szeregowych szturmowców jak i wyżej postawionych komandorów gwiezdnej floty, ale to przez rozbuchaną administrację Republiki rzecz jasna; Potem Imperator chciał pojednać się z byłym Wicekrólem planety USA, ale ten się na niego wypiął. Co więc jeszcze może przydarzyć się naszemu władcy Twitterowego Imperium? Może stanie naprzeciw niego wybraniec wyposażony w siłę miłości... i nazizm...

Zawieszenie Westa porusza gniazdo os

W czwartek wieczorem artysta wcześniej znany jako Kanye West, który jakiś czas temu zmienił swoje imię na krótkie Ye, zapostował tweet z grafiką przedstawiającą swastykę i gwiazdę Dawida, czym naruszył nowe standardy społeczności ustalone przez Elona Muska na platformie. Konto Westa niedawno zostało odblokowane po tym jak dostał on bana z powodu swoich antysemickich wypowiedzi. Blokadę na Ye zdecydował się nałożyć sam Musk publikując taką wypowiedź:

Starałem się jak mogłem, mimo to ponownie naruszył naszą zasadę zakazującą podżegania do przemocy. Konto zostanie zawieszone.

Kilka godzin wcześniej West przedstawiał swoje antysemickie przekonania i chwalił nazizm oraz Adolfa Hitlera w wywiadzie dla Alexa Jonesa. W związku z tą aferą powstało poruszenie w środowisku neonazistów, które wywołało krótki wysyp nazistowskich hashtagów na Twitterze, wywabiło też z ukrycia Andrew Anglina, czyli znanego neonazistę prowadzącego stronę The Daily Stormer zrzeszającą zwolenników białej supremacji. Jego konto zawieszono w 2015 roku, ale korzystając z okazji wypłynął on używając nowego i szybko zbierając swoich zwolenników, którzy równie szybko zaczęli oskarżać Elona o bycie „wrogiem białej rasy".

Źródło: techcrunch.com, theverge.com