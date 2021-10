Od czasu ogłoszenia rozpoczęcia prac nad Weird West minęło już niemal dwa lata. Unikatowa wersja Dzikiego Zachodu, w którym znajdziesz samotnych rewolwerowców, walczących z groźnymi bestiami oraz szukających odpowiedzi na mroczne tajemnice będzie dostępna już za kilka miesięcy.

Weird West to izometryczna gra RPG, która kładzie nacisk na wybory gracza oraz dzięki rozmaitym, złożonym systemom rozgrywki oferuje wiele sposobów na rozwiązywanie pojawiających się problemów. Twórcy gry (między innymi Raphael Colantonio, założyciel i były szef Arkane Studios znanego z gry Dishonored), twierdzą, że tytuł ma wystarczyć na około 40 godzin pełnej emocji zabawy, podzielonej na pięć części. Każda z nich ma opowiadać o zmaganiach innego protagonisty, a na samym końcu dowiemy się, jak te historie się ze sobą łączą.

W trakcie rozgrywki pojawią się kowboje, kojoty, pojedynki oraz nadprzyrodzone elementy. Aby nieco przybliżyć grę oczekującym na premierę tytułu graczom, twórcy przygotowali serię filmików “Droga do Weird West” i pierwszy epizod można już obejrzeć na youtube:

Wyjątkowe podejście do Dzikiego Zachodu

Z pierwszej części dowiadujemy się nieco o historii jednej z bohaterek, czyli łowczyni nagród Jane Bell. Jej syn został zamordowany, a małżonek porwany. Musisz dowiedzieć się, kto dokonał tego haniebnego czynu i zaprowadzić porządek.

Twórcy podkreślają, że gra zapewnia mnóstwo interakcji. Jeśli coś wydaje Ci się możliwe do zrobienia, to takie z pewnością będzie. W grze można między innymi przesuwać rzeczy (oraz ciała), przeszukiwać i zakopywać przedmioty, a także podpalać to, co się uważa za słuszne.

Kiedy premiera gry?

Wolfeye Studios ogłosiło, że premiera odbędzie się 11 stycznia przyszłego roku. Gra pojawi się na konsolach Playstation oraz Xbox, a także na PC.

Źródła: gameinformer, twitter