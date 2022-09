Dodatek Wrath of the Lich King zadebiutował w 2008 roku i do dziś przez wielu graczy jest uznawany za najbardziej klimatyczny w historii WoW. Blizzard Entertainment postanowił odświeżyć DLC i oto mamy Wrath of the Lich King Classic.

Wrath of the Lich King wróciło w odświeżonej formie

World of Warcraft, mimo kilkunastu już lat obecności na rynku, jest nadal jedną z najlepszych gier MMO, jakie powstały i ma mnóstwo wiernych fanów. Wielu graczy ucieszy z pewnością wiadomość, iż wczoraj miała miejsce premiera Wrath of the Lich King Classic, dzięki czemu gracze będą mogli przeżyć jeszcze raz historię z jednego z najlepszych dodatków do WoW.

Wszyscy gracze, którzy posiadają aktywny abonament, automatycznie i bez żadnych opłat otrzymują dostęp do odnowionej wersji dodatku. Legendarna historia będzie miała miejsce we wszystkich serwerach przeznaczonych dotąd dla zawartości World of Warcraft: Burning Crusade Classic.

Co czeka nas w Wrath of the Lich King Classic?

W dodatku pojawi się klasa rycerzy śmierci, dostępna dla wszystkich graczy od 55 poziomu. Co ciekawe, powróci też system osiągnięć z oryginalnego WoW, dzięki czemu będzie można chwalić się swoimi dokonaniami w grze. Twórcy wprowadzili również profesję inskrypcji, pozwalającą tworzyć glify wzmacniające zdolności. Na graczy czekają też usprawnienia w rozgrywce, zmodyfikowane z myślą o współczesnych wymaganiach, ale zachowujące klimat oryginalnego dodatku.

Oczywiście celem gry będzie stawienie czoła Królowi Liszowi:

Gracze wyruszą w usianą niebezpieczeństwami podróż poprzez tętniące życiem lokacje i zmierzą się z wrogami, jakich próżno szukać w innych zakątkach Azeroth. Na śmiałków czeka mnóstwo zadań, zanim będą gotowi, by stawić czoła legendarnemu Królowi Liszowi w jego Cytadeli Lodowej Korony i położyć kres jego niszczycielskim rządom.

Nowe podziemia, rajdy i ulepszenia

Blizzard przygotował też dla graczy nową zawartość do odkrycia: dostępnych jest już 12 podziemi, a udostępnionych zostanie 16. Co więcej, 6 października 2022 będzie można podjąć pierwsze 3 z 7 zapowiedzianych rajdów: Oko Wieczności (Eye of Eternity), Obsydianowe Sanktuarium (Obsidian Sanctum) oraz Naxxramas. W kolejnych aktualizacjach pojawią się pozostałe wyzwania: w Ulduarze, Próbie Krzyżowca (Trial of the Crusader), Cytadeli Lodowej Korony (Icecrown Citadel) oraz Rubinowym Sanktuarium (Ruby Sanctum).

Na Battle.net ponadto można też kupić jedno z dwóch ulepszeń, by wzbogacić nieco swoje doświadczenia.

Ulepszenie do wersji Northrend Heroic obejmuje:

natychmiastowy awans postaci do poziomu 70 wraz z odpowiednim wyposażeniem i początkowym złotem,

ekspercka umiejętność jeździectwa,

zwierzak – pingwin Pebble

zabawka Fishspeaker's Lucky Lure umożliwiająca przyzwanie kiełzarskiego towarzysza podczas wypadów na ryby.

W przypadku ulepszenia do wersji Northrend Epic dodatkowo, oprócz wymienionych wyżej elementów, otrzymuje się też:

Latający wierzchowiec: Kalu'ak Whalebone Glider dla postaci w grach z serii WoW Classic,

Latający wierzchowiec: Tuskarr Shoreglider dla postaci w standardowej wersji WoW,

30 dni czasu gry.

Gracie w WoW? Co sądzicie o odświeżonej wersji dodatku? Dajcie znać w komentarzach.

