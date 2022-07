Wrobiony to polski thriller z międzynarodową obsadą. Sporo tutaj znanych nazwisk, historia też dość intrygująca, ale czy przełoży się to na dobre widowisko przekonamy się już wkrótce.

Śmierć, zaginione XVII-wieczne arcydzieło i intryga

Piotr Adamczyk miał ostatnio swoje pięć minut z uwagi na rolę w serialu Hawkeye. Nie bezpodstawne byłoby jednak stwierdzenie, że to jego kolejne pięć minut, bo w końcu mówimy o obecnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych rodzimych aktorów. Absolutnie nie narzeka na brak zajęć, a jednym z najnowszych projektów, do jakich został zaangażowany jest thriller Wrobiony.

Wcieli się w Dominika, badacza historii sztuki z Uniwersytetu Wrocławskiego, którego czeka podróż do Włoch w celu zbierania materiałów na temat życia malarza Caravaggia. Nie będzie to jednak jedna z wielu podobnych wypraw, na miejscu okaże się, że doszło do nagłej śmierci innego pasjonata twórczości wspomnianego artysty. Czy wiązało się to z cennym, uznawanym za zaginionym obrazem? Czy warto kontynuować jego poszukiwania skoro za rogiem czai się włoska mafia, a mocno (za mocno) zaangażowana w całą sprawę wydaje się również policja i tajemnicza Sylvia?

„Odsłaniając kolejne fakty na temat życia wybitnego malarza, łatwo tracimy orientację, co jest prawdą, a co mistyfikacją. Im głębiej szukamy, tym bardziej błądzimy. Zaś to, w co uwierzymy, zmienia znaczenie w zależności od punktu widzenia, który przyjmiemy. Tak właśnie ewoluują bohaterowie filmu. Wrobiony to podobne obrazom Caravaggia studium człowieka poszukującego, odkrywającego tajemnicę, znajdującego się w odwiecznej kryminalnej wędrówce między światłem a cieniem.” - Piotr Smigasiewicz, reżyser i autor scenariusza filmu

Wrobiony - zwiastun

Sporo znanych nazwisk w obsadzie i ekipie

Wrobiony jest przedstawiany także jako polska produkcja z międzynarodową obsadą. Poza Piotrem Adamczykiem w filmie wystąpią także Daniel Olbrychski, a zza granicy między innymi Alessandra Mastronardi (Specjalista od niczego, Nieznośny ciężar wielkiego talentu), Luca Calvani (Zakochani w Rzymie), Torsten Voges (Big Lebowski) i Gedeon Burkhard (Bękarty wojny).

Znane nazwiska można znaleźć również w pozostałej części ekipy, dla przykładu za zdjęcia odpowiedzialny był Arkadiusz Tomiak („1983”), a muzykę skomponował Paweł Mykietyn. Obydwaj mają w CV po dwa Orły - nagrody przyznawane przez Polską Akademię Filmową.

Kiedy premiera filmu Wrobiony?

Nie mówimy tu o produkcji, która była do tej pory szczególnie mocno promowana, być może nawet niektórzy słyszą o niej po raz pierwszy. Na premierę nie trzeba będzie jednak długo czekać, bo zainteresowani otrzymają szansę na wizytę w kinie jeszcze w tegoroczne wakacje. Wrobiony ma zadebiutować 19 sierpnia.

