Już jakiś czas temu Sony musiało wyjaśniać pewne nieścisłości wokół wstecznej kompatybilności na PlayStation 5. Zapewniało, że mowa tutaj nie jak początkowo można było zrozumieć o 100, ale o około 4000 znanych tytułów. Już wtedy wydawało się, że będzie to dotyczyło jedynie gier dostępnych na PlayStation 4. Oficjalnego potwierdzenia jednak brakowało. Wprawdzie wciąż go nie ma, ale wątpliwości i tak rozwiano.

Jeden z branżowych informatorów zwrócił uwagę na zapisy, jakie znalazły się na stronie wsparcia technicznego firmy Ubisoft. Znalazł się tam zwrot wyjaśniający, ze wsteczna kompatybilność nie będzie obejmować gier z PlayStation, PlayStation 2 i PlayStation 3. Najwięksi optymiście dopatrują się tutaj jeszcze scenariusza, wedle którego miałoby to dotyczyć jedynie gier, jakie pod swoimi skrzydłami ma Ubisoft.

According to Ubisoft's support page, PS5 will not have PS1/PS2/PS3 BC https://t.co/0Z8sSoF4NL pic.twitter.com/TcwxseNkkf