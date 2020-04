Dawniej sterownik był po prostu czymś, co pozwalało działać karcie graficznej. Dziś wraz z nim otrzymujemy również potężne narzędzie o którym warto wiedzieć więcej - a mowa konkretnie o NVIDIA GeForce Experience

Czym w ogóle jest NVIDIA GeForce Experience? To aplikacja dołączana do sterowników kart GeForce, która udostępnia wiele ciekawych i co najważniejsze przydatnych funkcjonalności - jak choćby możliwość nagrywania wideo z gier, ale to tylko wierzchołek góry lodowej. Skoro już jesteśmy przy NVIDII warto przypomnieć o usłudze GeForce Now, którą mieliśmy okazję niedawno testować.

Instalacja GeForce Experience nie jest konieczna i równie dobrze można zainstalować sterowniki do karty graficznej bez tego pakietu. Nie jest to jednak zbędny dodatek, ale coś z czego naprawdę warto skorzystać, o czym postaramy się was przekonać.

NVIDIA GeForce Experience - jakie daje możliwości?

Jakie są najbardziej istotne cechy GeForce Experience? Najprościej opisać je i wymienić w kilku punktach:

Highlights

Właśnie wykonałeś niesamowitą akcję w grze i plujesz sobie w brodę, że nie pomyślałeś wcześniej o włączeniu nagrywania? Dzięki Highlights nie musisz o tym pamiętać - to automatyczna opcja natychmiastowej powtórki, czyli zapisu rozgrywki w formie materiału wideo sprzed kilku lub kilkunastu minut. Oczywiście możesz od razu podzielić się materiałem na Facebooku, YouTube, czy Weibo. Aktualnie sieciową strzelaniną bijącą rekordy popularności jest choćby Call Of Duty: Warzone, która oczywiście może się pochwalić pełną obsługą Highlights.

ShadowPlay

To nic innego jak możliwość nagrywania wideo z gier (jak i również pulpitu). ShadowPlay to jednak nie tylko nagrywanie, ale również streaming - z możliwością transmisji na żywo w serwisach YouTube, Twitch i Facebook. To wszystko z minimalnym wpływem na wydajność, dzięki wykorzystaniu sprzętowych możliwości kart GeForce.

Game Ready

Tuż przed każdą premierą ważniejszej gry, producenci GPU udostępniają sterowniki zoptymalizowane pod konkretny tytuł i NVIDIA nie jest tu oczywiście żadnym wyjątkiem. Najlepsze jest to, że GeForce Experience automatycznie powiadomi cię o dostępności nowych sterowników, a pobierzesz je i zainstalujesz za pomocą jednego kliknięcia.

Ansel

Jeśli lubisz chwalić się zrzutami ekranowymi z gier, to funkcja Ansel jest właśnie dla ciebie. Nie jest to jednak zwykłe zastępstwo funkcji Print Screen, ale potężne narzędzie, który umożliwia wykonywanie screenshotów również w trybie superrozdzielczości, z wykorzystaniem HDR, czy też w trybie 360 stopni lub 3D (stereo). Nie zapomniano tu o takim unikalnym dodatku jak usuwanie interfejsu HUD z gier.

Warto wspomnieć, że Ansel jest wciąż rozwijany i rozbudowywany o kolejne funkcje, jak choćby Green Screen, Sticker, czy Letterbox.



Działanie funkcji Green Screen na przykładzie gry Hitman

Możliwości nowych kart GeForce RTX pozwoliły również na stworzenie Ansel RTX, nowej funkcji która pozwala na robienie zrzutów ekranowych w grze podpierając się możliwościami rdzeni RT (ray-tracing) oraz Tensor (DLSS - skalowanie oparte na AI). Wystarczy uruchomić Ansel w kompatybilnej z DXR grze, a funkcja Ansel RT znacznie zwiększy jakość ray-tracingu podczas wykonywania zrzutu ekranowego. Rdzenie Tensor również nie leżą odłogiem, bowiem wykorzystuje się je do funki AI Up Res, która może zwiększać rozdzielczość screenshota za pomocą algorytmów AI, aż do 8K.

FreeStyle

Zastanawiałeś się kiedyś jak wyglądałaby dana gra po zastosowaniu danego filtra? Teraz możesz to po prostu sprawdzić, jak i również regulować nasycenie barw, czy też jasność bezpośrednio w sterownikach. Aby w pełni zrozumieć możliwości tej funkcji, najlepiej zobaczyć ją w akcji na poniższym materiale wideo.

Optymalizacja

Nie lubisz grzebać w ustawieniach gier, tak by zapewnić sobie ich optymalne działanie? GeForce Experience zrobi to za ciebie - może automatycznie optymalizować ustawienia gier na podstawie posiadanej przez ciebie karty graficznej, czy procesora. Nawet jeśli wyłączysz automatyczną optymalizację, możesz później wybrać zalecane ustawienia dla danej gry za pomocą jednego kliknięcia.

Nie zabrakło tu również opcji ustawień niestandardowych - jeśli chcesz mieć większy wpływ na ustawienia gry, ale nie lubisz grzebać się dziesiątkach opcji, możesz ustalić balans pomiędzy wydajnością a jakością (jak i również rozdzielczość), za pomocą jednego wygodnego suwaka.

To wszystko oczywiście po to, by dostosować się do sytuacji gdy wolisz mieć większą jakość wyświetlanej grafiki (np. w grach dla pojedynczego gracza), lub większą liczbę klatek na sekundę (np. w sieciowych grach e-sportowych), bo to ona może decydować o zwycięstwie na placu boju (Frames Win Games).



Optymalizacja niestandardowa w grze Call Of Duty: Modern Warfare

Pozostałe funkcje

Rejestracja w programie GeForce Experience może przynieść również niespodziewane korzyści w postaci darmowych gier. Należy również przypomnieć o możliwości strumieniowania rozgrywki z peceta na tablet NVIDIA SHIELD.

FAQ: Wszystko co chciałeś wiedzieć o sterownikach NVIDII, ale bałeś się zapytać

Panel GeForce Experience włącza mi się niechcący podczas pisania

Domyślny skrót do panelu to klawisze ALT + Z. Jeśli w czasie próby napisania litery Ż panel ci się włącza, musisz po prostu zmienić skrót klawiszowy (np. na ALT + R)

Nie mogę włączyć panelu GeForce Experience!

Mogłeś wyłączyć opcję instalacji GeForce Experience podczas instalacji sterowników i pakiet nie jest zainstalowany. W takim przypadku aplikację GeForce Experience trzeba pobrać i zainstalować oddzielnie.

Czy panel GeForce Experience wymaga założenia konta na stronie NVIDIA?

Nie, ale dane logowania są potrzebne - możesz wykorzystać np. logowanie do swojego konta Google czy Facebook. W każdym razie - logowanie jest niezbędne.

Czy lepiej nagrywać wideo z gier przez sterowniki, czy przez zewnętrzne programy?

Zewnętrzne programy mogą oferować różne dodatkowe opcje, ale nagrywanie przy pomocy sterowników działa naprawdę świetnie i powoduje bardzo małe spadki wydajności. Można tu ustawić zarówno rozdzielczość nagrywania, jak i liczbę klatek na sekundę czy też jakość (bitrate).

Gra uruchomiona jest w rozdzielczości 4K UHD, a materiał nagrywa mi się w QHD

Opcja "nagrywaj w rozdzielczości gry" może nie działać prawidłowo. Ustaw na sztywno rozdzielczość nagrywania na konkretną rozdzielczość gry np. 4K UHD (2160p).

Czy za pomocą GeForce Experience mogę nagrywać tylko gry, czy również pulpit?

Można nagrywać zarówno gry, jak i pulpit, z tym, że druga możliwość jest na starcie domyślnie wyłączona. Przy pierwszej próbie nagrywania pulpitu otrzymasz zapytanie, czy chcesz włączyć nagrywanie pulpitu. Wystarczy potwierdzić i cieszyć się nagrywaniem w dowolnym momencie.

Jakich spadków wydajności należy się spodziewać podczas nagrywania?

NVIDIA mówi o około 7 procentach straty wydajności. Generalnie im słabszy/starszy komputer, tym spadki wydajności mogą być większe. Przy nagrywaniu w wyższych rozdzielczościach i dużej liczbie klatek na sekundę warto zaopatrzyć się w szybki dysk (np. SSD PCIe).

Dlaczego warto regularnie aktualizować sterowniki?

Bowiem oferują nowe lepszą obsługę najnowszych gier i przynoszą wiele poprawek. Poza tym - wcale nie trzeba o tym pamiętać, bowiem o regularne aktualizacje zadba oprogramowanie GeForce Experience.

Artykuł powstał we współpracy z firmą NVIDIA

