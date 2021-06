Wybieramy najlepszy prezent na Dzień Ojca 2021. Mamy pięć propozycji i wierzymy, że przynajmniej jedna zainspiruje cię na tyle, że problem pod tytułem „co kupić?” zupełnie zniknie.

Ilu ojców, tyle odpowiedzi na pytanie o doskonały prezent na Dzień Ojca, choć i tak najczęściej powtarzałyby się pewnie: „odwiedziny” córki lub syna. Pamiętaj więc, by wpaść do taty, a jeśli nie chcesz robić tego z pustymi rękami, to mamy dla ciebie kilka propozycji. Żeby niepotrzebnie nie przedłużać, przejdźmy do rzeczy…

Kamera samochodowa Mio MiVue C512

Jednym z najlepszych prezentów dla zmotoryzowanego ojca będzie samochodowy widorejestrator. Takie gadżety kojarzą się często z wysokimi cenami, ale niekonicznie musi tak być. W RTV Euro AGD możesz teraz kupić na przykład Mio MiVue C512 za 199 zł (z kodem DZIENOJCA0621). To niewielki wydatek, dzięki któremu twój tata może poczuć się bezpieczniej za kółkiem.

Choć nie kosztuje zbyt dużo, MiVue nagrywa pełne szczegółów wideo w dobrej jakości, cechując się rozdzielczością Full HD, płynnością 30 klatek na sekundę i 130-stopniowym kątem widzenia. Nieźle radzi sobie także po zmroku (co wcale nie jest takie oczywiste na tej półce cenowej), a jego dodatkowym atutem jest prosta i intuicyjna obsługa.

Power bank z rozrusznikiem Baseus CRJS03-09

Choć może nie wyglądać, to nasza kolejna propozycja również jest powiązana z samochodami. Jest to mianowicie power bank Baseus CRJS03-09 za 279 zł. Co ma wspólnego z autem? Ano to, że można go wykorzystać do uruchomienia jego silnika. Krótko mówiąc: ten gadżet może też pełnić funkcję rozrusznika (w zestawie znajdziesz nawet klemy).

Oczywiście jest to też w pełni funkcjonalny power bank, którym można uzupełnić energię w smartfonie czy też tablecie. A jakby tego wszystkiego było mało, to Baseus został także wyposażony w latarkę, co czyni go jeszcze bardziej praktycznym gadżetem.

Przenośne radio JBL Tuner 2

Zmieniamy kategorię. Naszą kolejną propozycją na prezent na Dzień Ojca 2021 jest radioodtwarzacz i głośnik Bluetooth w jednym urządzeniu o nazwie JBL Tuner 2 za 399 zł (z kodem DZIENOJCA0621). To przenośny sprzęt, który tata będzie mógł zabrać do piwnicy, do garażu, do ogrodu czy gdzie tam akurat będzie potrzebował.

Tuner odbiera klasyczne stacje radiowe FM, obsługuje tez cyfrowe radio DAB, a do tego ma złącze mini jack i moduł Bluetooth, dzięki czemu może odtwarzać muzykę zapisaną na innych urządzeniach – na przykład na telefonie. Jak to w przypadku JBL można także spodziewać się wysokiej jakości dźwięku – z czystą górą i głębokim dołem.

Golarka Remington PowerSeries PR1330

Jednym z priorytetów dla nas było to, by każdy prezent w tym zestawieniu był praktyczny. Na pewno nie można odmówić tej cechy golarce Remington PowerSeries PR1330 za 99,99 zł. To maszynka z dostosowującymi się do konturów twarzy trzema głowicami rotacyjnymi, zapewniającymi szybkie i skuteczne, a przy tym delikatne golenie zarostu.

Głowice mają ponadto specjalne, antybakteryjne obwódki, dzięki czemu mikrouszkodzenia naskórka są natychmiastowo dezynfekowane, w efekcie czego podrażnienia po goleniu się nie rozwijają. Wisienką na torcie jest natomiast wysuwany trymer umożliwiający precyzyjne docięcie brody.

Przelewowy ekspres do kawy Philips Metal ThermInox HD7546/20

A jeśli twój ojciec jest kawoszem, to może się ucieszyć, gdy po odpakowaniu prezentu jego oczom ukaże się ekspres. Dobrze w tej roli sprawdzi się Philips Metal ThermInox HD7546/20 za 259 zł. Cechuje się mocą 1000 watów i pojemnością 1,2 litra, dzięki czemu szybko można przygotować napoje dla całej rodziny.

Ekspres jest nie tylko szybki, ale też cichy i łatwy w obsłudze, a do tego bardzo dobrze się prezentuje. To wszystko razem sprawia, że jest to bardzo dobry pomysł na prezent z okazji Dnia Ojca 2021.

Udało ci się znaleźć prezent dla taty w tym zestawieniu? A może masz lepszy pomysł, którym zechcesz podzielić się w sekcji komentarzy? Zachęcamy!

Artykuł powstał we współpracy z RTV Euro AGD.