Ten smartwatch może zrobić furorę. TicWatch E3 ma wydajny procesor, funkcjonalny system Wear OS, dobry wyświetlacz i komplet modułów, których należałoby wymagać od takiego gadżetu. Przy tym wszystkim nie jest wcale taki drogi.

TicWatch E3 – smartwatch, który wszystko ma na swoim miejscu

Oto TicWatch E3 – nowy smartwatch Mobvoi. Jest co najmniej kilka powodów, by się nim zainteresować. Po pierwsze – producent wraca do systemu Wear OS (po kilku modelach z alternatywnym rozwiązaniem, jak GTX czy GTH). To oznacza kompatybilność z wszystkimi popularnymi aplikacjami, pomoc Asystenta Google na życzenie czy też obsługę płatności Google Pay (bo – tak – zegarek ma wbudowany moduł NFC).

Po drugie – choć Mobvoi czasem się z tym ociąga, to ten smartwatch wykorzystuje najnowszy, wydajny procesor Snapdragon Wear 4100 – ten sam, który został umieszczony we flagowym TicWatchu Pro 3. Płynne działanie i wysoka energooszczędność to jego cechy charakterystyczne, a towarzyszą mu: 1 GB pamięci RAM oraz 8 GB pamięci na pliki.

Smartwatch ma GPS-a, dzięki czemu jest bardziej pomocny podczas wypraw i treningów różnego rodzaju. Łącznie oferuje dostęp do 21 trybów sportowych, w tym do biegania, jazdy na rowerze czy grania w piłkę, jak również interwałowych treningów HIIT, co oznacza, że radzi sobie z wykrywaniem powtórzeń w ćwiczeniach takich jak przysiady, pajacyki czy brzuszki. Możesz również liczyć na automatyczne wykrywanie ruchu, całodobowy pomiar pulsu, mierzenie natlenienia krwi (SpO2), monitoring stresu i snu oraz ćwiczenia oddechowe.

Czytelny wyświetlacz i przejrzysta aplikacja

Szczegółowe statystyki związane z aktywnością odnajdziemy w (odświeżonej) aplikacji na smartfona, a te kluczowe informacje wyświetlają się też naturalnie na ekranie. Konkretnie mamy tu okrągły panel o rozmiarze 1,3 cala i rozdzielczości 360 x 360 px, umieszczony w ramce z poliwęglanu i przykryty szkłem 2,5D. Sterowanie ułatwiają dwa przyciski z boku.

Oprócz śledzenia aktywności smartwatch wyświetli również powiadomienia z telefonu, przedstawi prognozę pogody, pozwoli zapłacić za zakupy (o czym już wspominaliśmy) i umożliwi sterowanie odtwarzaniem muzyki bez wyjmowania smartfona z kieszeni. Co więcej, ma mikrofon i głośnik, dzięki czemu możesz za jego pośrednictwem prowadzić rozmowy głosowe. Akumulator o pojemności 380 mAh powinien zaś zagwarantować kilka dni działania między ładowaniami.

Ile kosztuje TicWatch E3? Cena to kolejny atut

Jednym z priorytetów dla Mobvoi pozostaje to, by smartwatche były w zasięgu zwykłych użytkowników. Dlatego też TicWatch E3 kosztować będzie około 200 euro. Przy odrobinie szczęścia zapłacimy więc za niego mniej niż 1000 złotych.

Źródło: Mobvoi, Gizmochina