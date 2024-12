Jeśli powiedzieliście sobie "dość smartfonowej fotografii" i chcecie wejść w magiczny świat fotografii systemowej lub umożliwić to innym przy okazji świąt, stanęliście przed problemem - jaki aparat, jakiej marki wybrać? Odpowiedzią może być Fujifilm, którego ofertę przybliżamy.

Fotografia to piękne zajęcie, nawet jeśli zajmuje się nim jedynie amator. Jednakże wymagające też odpowiedniego sprzętu. Bo, pomimo wszechobecnej dominacji smartfonów, są to urządzenia, które mają swoje ograniczenia. Gdy pasjonat fotografii dostaje w prezencie gwiazdkowym telefon z adnotacją, że to model dla fotografujących, może mimo wszystko poczuć, że jego pasja nie została odpowiednio doceniona. Profesjonaliści z kolei mogą wymagać aparatu, który zagwarantuje wprost z puszki zdjęcia tak piękne, że można nimi wygrywać konkursy.

Wieńczący rok okres świąteczny nieodzownie kojarzy się nam z prezentami, jednak gdy takim prezentem ma być aparat cyfrowy, warto, by był to upominek szczególnie dobrze przemyślany.

Fujifilm to 90 lat dziedzictwa w dziedzinie fotografii i koloru

Dobrze, gdy firma, która oferuje aparaty, może pochwalić się bogatym dziedzictwem w dziedzinie koloru i charakteru fotografii. Ku jakiej marce warto skierować uwagę, wybierając produkt na świąteczny prezent, szczególnie gdy obdarowany nie jest jeszcze użytkownikiem żadnego z popularnych systemów fotograficznych?

Tą marką jest Fujifilm z ponad 90-letnim doświadczeniem w pracy nad kolorem na kliszach fotograficznych. Przelane zostało ono w cyfrowe urządzenia w postaci filtrów kolorów, które symulują zachowanie się znanych starszym adeptom fotografii filmów analogowych. W menu każdego aparatu Fujifilm (liczba dostępnych filtrów może różnić się pomiędzy urządzeniami) możemy ustawić symulację barw filmów negatywowych, jak i odwracalnych (slajdów), w tym Classic Negative, Classic Chrome, Reala, Across, Provia, Astia, Velvia, Eterna czy Nostalgic negative. Fujifilm to jeden z niewielu gigantów branży analogowej, który doskonale zaadoptował się do rzeczywistości cyfrowej.

Co przemawia za wyborem aparatu Fujifilm?

W portfolio Fujifilm znajdziemy urządzenia dla każdego praktycznie użytkownika, które niezależnie od kategorii wyróżniają się dopracowanym interfejsem użytkownika, zarówno tym programowym, który wyświetlany jest na ekranie, jak i fizycznymi elementami kontrolnymi umieszczonymi na obudowie. Fujifilm hołduje zasadzie, że to, co dobre, nie powinno być zmieniane, dlatego, choć dziś produkuje już wyłącznie cyfrowe aparaty, nie brakuje w nich ducha klasyki i ponadczasowej wygody użytkowania – nauka fotografii i rozumienia zasad powstawania zdjęć jest z Fujifilm bardzo wygodna.

Fujifilm pozostało wierne sensorom klasy APS-C (nieco mniejsze niż pełnoklatkowe), z których dzięki kolejnym generacjom technologii X-Trans (obecnie już piątej) zdołało wyciągnąć maksimum możliwości. To świetna marka dla osób, które nie mają czasu i nie chcą poświęcać go na obróbkę zdjęć poza aparatem. Takich, którym wystarczą zdjęcia w formacie JPEG, z aparatu, ale też bardzo dobre jakościowo, a nawet wysublimowane artystycznie – z atrakcyjnymi kolorami i szeroką dynamiką sceny (dobrze ukazanymi jasnymi i ciemnymi partiami obrazu).

Przyglądając się ofercie Fujifilm, warto zwrócić uwagę na szeroki wybór modeli systemowych (bezlusterkowce), do których korpusów możemy dobrać obiektywy z bardzo rozbudowanego katalogu producenta – dostępne są one w cenach od poniżej 4000 zł za korpus Fujifilm X-M5 do kilkudziesięciu tysięcy za profesjonalne aparaty średnioformatowe.

Najwięcej jest oczywiście produktów w cenie poniżej 10 tysięcy złotych, w segmencie, który interesuje największą grupę miłośników fotografii. Całość, aparat plus obiektyw, jest jednocześnie w przypadku tej marki wyjątkowo kompaktowa, nawet w przypadku modeli średnioformatowych. Dlatego Fujifilm to aparaty dobrze sprawdzające się w podróży, a także jako podręczne, choć zaawansowane centra fotografii.

Zapoznajmy się z cechami i przeznaczeniem aparatów dostępnych w świątecznej ofercie Fujifilm, począwszy od ekonomicznych konstrukcji.

Fujifilm X-M5: aparat dla każdego, gdy smartfon to już za mało

Smartfony to uniwersalne maszynki do fotografowania, jednak w pewnym momencie ambicje użytkownika mogą wyjść poza to, co oferują. I to nawet jeśli tym użytkownikiem jest amator, który fotografuje przede wszystkim dla celów prywatnych, dokumentując życie rodzinne lub czas na wakacjach. Dla takiego użytkownika bardzo dobrą propozycją jest Fujifilm X-M5, który zapewnia swobodną przesiadkę z telefonu na bardziej zaawansowany bezlusterkowiec. Mimo iż to konstrukcja ekonomiczna, jest w niej prawie wszystko, włącznie ze stopką na akcesoria i lampę błyskową. Brak wizjera w standardzie jest logiczny, wszak fotografując telefonem, też go nie mamy, za to ekran jest w pełni uchylno-obrotowy, co daje większą wygodę niż jakikolwiek telefon. Najbardziej zaawansowany tryb pro w smartfonie nie pozwoli na to, co umozliwia Fujifilm X-M5 (nie mówiąc już o możliwości zmiany obiektywu).

Fujifilm X-M5 zapewnia analogowe wrażenia w cyfrowym wydaniu / fot. materiały partnera

Fujifilm X-M5 realizuje marzenie każdego analogowego fotografa. Za pomocą lewego pokrętła na obudowie możemy w mig zmienić charakter zdjęcia, przełączając się pomiędzy symulacjami filmów bez wchodzenia do menu aparatu. Jest to bardzo lekki aparat skierowany do osób młodych, a także tych, które chcą tworzyć treści na social media, wyróżniające się jakością ponad smartfonowe produkcje.

Fujifilm X-T5, X-S20, X-T50 i X-T30II: dla pasjonatów fotografii o różnej zasobności kieszeni

Fujifilm X-T5 to ideał bezlusterkowca APS-C dla pasjonatów fotografii, którzy szukają sprzętu zdolnego wykonać dobre zdjęcia w każdych warunkach pogodowych (obudowa ma uszczelnienia), ale też różnych scenariuszach fotograficznych. W tym celu aparat wyposażono w dużej rozdzielczości 40.2 Mpix sensor X-Trans CMOS 5 i X-Processor 5, zapewniające 15 kl/s przy mechanicznej migawce, a 20 kl/s przy elektronicznej. Aparat wyposażono w wysokiej rozdzielczości wizjer OLED, a także uchylno-obrotowy 3-calowy ekran podglądu. Choć jest to sprzęt dla fotografów, można nim rejestrować wideo 4K/60p, a nawet wyższej rozdzielczości 6.2K/30p, w czym pomaga bardzo wydajny akumulator.

Fujifilm X-T5 to bezlusterkowiec z matrycą APS-C / fot. materiały partnera

Fujifilm X-T50 jest prostszym wariantem modelu X-T5, również ze średniej półki cenowej, ale zauważalnie tańszy, choć wciąż wykorzystuje 40 Mpix sensor X-Trans CMOS 5 i X-Processor 5. Funkcjonalność aparatu pozostaje na podobnym poziomie, podobnie jak wyżej pozycjonowany model dostajemy wbudowany mechanizm matrycowej stabilizacji obrazu (IBIS), choć jest to model przeznaczony do mniej intensywnego użytkowania.

Fujifilm X-T50 jest prosty i funkcjonalny / fot. materiały partnera

Jeśli jednak chcecie wciąż mieć dostęp do najnowszej elektroniki, lecz wystarczy wam mniejszej, choć wciąż wysokiej 26 Mpix rozdzielczości sensor, to zamiast Fujifilm X-T5 warto rozważyć Fujifilm X-S20. Znacznie tańszy niż Fujifilm X-T5 a nawet X-T50, o ergonomii przypominającej aparaty innych firm, co ułatwia adaptację do systemu Fujifilm nowym użytkownikom. To też aparat dla osób, którym nie zależy na fotografowaniu w wyjątkowo trudnych warunkach pogodowych.

Model X-S20 to doskonały wstęp do świata aparatów Fujifilm / fot. materiały partnera

Wymagania mogą jednakże nie zawsze iść w parze z zasobnością portfela. Alternatywą dla Fujifilm X-T50 jest Fujifilm X-T30 II, który debiutował niespełna pół roku przed tym nowszym modelem i dziś cenowo reprezentuje ekonomiczną półkę. Rdzeń tego aparatu, czyli sensor, procesor obrazu i możliwości regulacji ekspozycji są bardzo podobne. Podobnie wydajność przy pracy na zasilaniu bateryjnym. Najbardziej zauważalną różnicą jest mniejszej rozdzielczości uchylny ekran dotykowy (wizjer jest taki sam), użytkownik musi polegać także na stabilizacji obrazu w obiektywach, a także mniejszej rozdzielczości 26 Mpix sensorze - rekompensuje te ograniczenia niższa cena i magnezowa obudowa.

Fujifilm X100VI: profesjonalna technologia w kompaktowym opakowaniu

X100VI to profesjonalny kompakt, który łączy w sobie „Jedyne w swoim rodzaju” wzornictwo, wygodę obsługi, kompaktowe rozmiary z zaawansowanymi możliwościami. X100VI oferuje możliwości najnowszej, 40,2- megapikselowej matrycy X-Trans™ CMOS 5 HR※1 oraz szybkiego procesora przetwarzania obrazu X-Processor 5, zapewniających zarówno najwyższą jakość obrazowania, jak i wysoką wydajność. Dodatkowo, po raz pierwszy w serii X100, najnowszy model został wyposażony w nowo opracowany układ stabilizacji obrazu w korpusie o skuteczności do 6,0 EV※2, przy zachowaniu kompaktowych rozmiarów i niewielkiej wagi korpusu, które jedynie nieznacznie wzrosły w porównaniu z poprzednim modelem, czyli X100V. Dzięki temu użytkownicy aparatu X100VI mogą używać go w szerokim zakresie warunków i sytuacji fotograficznych.

Fujifilm X100VI wygląda niepozornie, ale ma wiele zaawansowanych funkcji / fot. materiały partnera

Fujifilm X-H2 i X-H2S: dla zaawansowanych fotografów i filmowców

To najwyżej pozycjonowane z aparatów APS-C w portfolio Fujifilm, jakie obecnie możemy nabyć. Bliźniacze modele z doskonałej jakości wizjerami OLED, uszczelnianą obudową, wydajnymi akumulatorami, zachowujące zalety systemu Fujifilm, w tym legendarne- wsparcie dla kolorów z filmów analogowych. Wybór pomiędzy tymi modelami determinuje przede wszystkim sensor, bo technologia X-Trans CMOS 5 i X-Processor 5 pozostaje ta sama. W Fujifilm X-H2 matryca ma 40 Mpix rozdzielczości, a w Fujifilm X-H2S 26 Mpix. Dlatego ten pierwszy aparat lepiej sprawdzi się w zastosowaniach studyjnych czy wszędzie tam, gdzie fotografujący koncentruje się na rozdzielczości. To także aparat, który oferuje wideo 8K/24p.

Fujifilm X-H2 to sprzęt dla zaawansowanych użytkowników / fot. materiały partnera

Fujifilm X-H2S wyposażono w nowoczesną i superszybką matrycę warstwową - jest droższym, ale też bardziej uniwersalnym aparatem. Mimo niższej rozdzielczości wideo (maksymalnie 6.2K/24p), ma szersze ustawienia, wydajniejszy tryb seryjny do 40 kl/s, przez co lepiej sprawdzi się w przypadku fotografii akcji. Jeśli czujesz, że jesteś kimś więcej niż pasjonatem foto lub wideo, albo chcesz takiej osobie sprezentować korpus, to Fujifilm X-H2 i X-H2S będą najlepszym wyborem. W tych aparatach oprócz slotów kart SDXC (obecne we wszystkich aparatach APS-C Fujifilm) jest także slot kart standardu CFexpress Type B, dostosowanych wydajnością do pracy z najbardziej wymagającą treścią wideo.

Model X-H2S to doskonały wybór do fotografii sportowej i przyrodniczej / fot. materiały partnera

Fujifilm GFX100 II i GFX100S II: dla niepowtarzalnej plastyki profesjonalnych zdjęć

Oferowane przez Fujifilm modele średnioformatowe GFX100II oraz GFX100S II reprezentują cyfrowy średni format, wyposażone są w bardzo dużej rozdzielczości sensory 102 Mpix. To bezlusterkowce, które zainteresują bezkompromisowych profesjonalnych fotografów. Zdjęcia z tych aparatów można powiększać i kadrować bez konsekwencji dla jakości. Dzięki o 70 procent większemu sensorowi niż w pełnej klatce dostajemy wyjątkową szczegółowość ujęć i odwzorowanie kolorów, a także niezwykłą plastykę zdjęć, która jest nieosiągalna w aparatach z mniejszymi sensorami.

Fujifilm GFX100 II i GFX100S zapewniają bezkompromisową jakość / fot. materiały partnera

Fujifilm GFX100 II i GFX100S II skonstruowano po to, by spełnić oczekiwania użytkowników mobilnych. Mimo iż to cyfrowy średni format, są to aparaty mniejsze od pełnoklatkowych konstrukcji konkurencji. Ułatwia to wyjście z takim bezlusterkowcem w teren, podobnie jak można to zrobić z każdym aparatem Fujifilm z serii X.