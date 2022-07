Przed nami premiera procesorów Intel Core 13. generacji, które zastąpią obecne modele Core 12. generacji. Czego możemy się spodziewać? W sieci pojawiły się przecieki na temat funkcjonalności nowych jednostek.

Procesory Intel Core 13. generacji (Raptor Lake-S) mają zastąpić obecne modele Core 12. generacji (Alder Lake-S). Wiemy, że nowe układy mają przynieść sporo zmian.

Intel Raptor Lake-S – co nowego w nadchodzących procesorach?

W chińskim Shenezen odbyła się konferencja, na której Intel ujawnił nowe informacje o serwerach NAS… a przy okazji zdradził trochę szczegółów o procesorach Raptor Lake-S. Co prawda mówimy o tajnych danych, ale jakimś sposobem wydostały się one do sieci.

Nowe procesory przede wszystkim mają dysponować większą liczbą rdzeni oraz większą pojemnością pamięci podręcznych L2 i L3. Z wcześniejszych informacji wiemy, że topowe modele zaoferują maksymalnie 24 rdzenie i 32 wątki (8 rdzeni/16 wątków typu P-Core i 16 rdzeni/16 wątków typu E-Core).

Na slajdzie potwierdzono wsparcie dla dwukanałowych pamięci DDR4 i DDR5 – w przypadku „czwórek” nadal byłoby to natywne wsparcie dla modułów DDR4-3200, ale w przypadku „piątek” kontroler obsługiwałby szybsze kości DDR5-5600 (w przypadku modeli Alder Lake-S jest to DDR5-5200).

Procesory mają oferować taką samą liczbę linii PCI-Express 4.0 i 5.0, ale za to spodziewamy się większej liczby linii PCI-Express 4.0 wyprowadzonych z nowych chipsetów z serii 700 (co pozwoli dodać kolejne porty lub złącza M.2 na płytach głównych). Slajd nie potwierdza przecieków jakoby nowe płyty z serii 700 oferowały specjalne złącze M.2 w standardzie PCI-Express 5.0.

To jednak nie wszystko! Entuzjastów powinny zainteresować rozszerzone funkcje podkręcania rdzeni i pamięci, ale nie ujawniono żadnych szczegółów na czym miałyby one polegać.

Wygląda więc na to, że nowe procesory będą ulepszeniem obecnej generacji. Jak wypadną w praktyce? O tym pewnie przekonamy się w najbliższych miesiącach – premiera 13. generacji Core została zapowiedziana na drugą połowę roku.

Źródło: Intel, Tieba Baidu