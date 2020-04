Po wczorajszej premierze OnePlus 8 i OnePlus 8 Pro poszerzyła się lista topowych smartfonów, po które sięgać mogą użytkownicy z zasobniejszym portfelem. Jak drugi z wymienionych, bardziej zaawansowany, wypada na tle konkurencji?

OnePlus, Xiaomi, Huawei i Samsung zrównali ceny topowych smartfonów

Na rynku smartfonów dzieje się w tym roku sporo. Mamy do czynienia z pewnym przełomem. Do tej pory OnePlus i Xiaomi pozostawali producentami oferującymi smartfony próbujące dorównywać modelom Huawei i Samsung. Niekiedy zauważalne były w nich pewne kompromisy, ale rekompensowały je zauważalnie niższe ceny. To już jednak nieaktualne, OnePlus i Xiaomi przekonują, że to ich propozycje mają do zaoferowania najwięcej, jednocześnie znacząco podnosząc ceny. Doszliśmy do momentu, w którym nowe flagowe smartfony OnePlus, Xiaomi, Huawei i Samsung kosztują niemal tyle samo.

Oto oficjalne ceny w polskiej dystrybucji:

OnePlus 8 Pro - 4199 złotych (8GB + 128GB) oraz 4699 złotych (12GB + 256GB)

Xiaomi Mi 10 Pro - 4399 złotych (8GB + 256GB)

Huawei P40 Pro - 4299 złotych (8GB + 256GB)

Galaxy S20+ - 4399 złotych (8GB + 128GB)



Wraz z OnePlus 8 Pro, chiński producent przestał twierdzić, że bezprzewodowe ładowanie to zbędny dodatek.

Samsung ma jeszcze w ofercie Galaxy S20 Ultra, ale można przyjąć, że cena niemal 6000 złotych będzie już dla wielu zdecydowanie zaporowa. Przede wszystkim z racji cen właśnie, ale również możliwości bezpośrednimi konkurentami pozostają OnePlus 8 Pro, Xiaomi Mi 10 Pro, Huawei P40 Pro oraz Galaxy S20+.

Skoro OnePlus i Xiaomi nie zyskują już punktów za niższe ceny to wydaje się, że specyfikacje stały się ważne jak nigdy wcześniej. Warto przyjrzeć się im bliżej.

OnePlus 8 Pro vs Xiaomi Mi 10 Pro vs Huawei P40 Pro vs Galaxy S20+ porównanie specyfikacji

OnePlus 8 Pro Xiaomi Mi 10 Pro Huawei P40 Pro Galaxy S20+ Wymiary (wy/sz/gł) 165.3 x 74.3 x 8.5 mm 162.6 x 74.8 x 8.96 mm 158.2 x 72.6 x 8.95 mm 161.9 x 73.7 x 7.8 mm Waga 199 g 208 g 209 g 186 g System operacyjny Android 10 Android 10 Android 10 (bez usług Google) Android 10 Ekran » 6.78"

» 3168 x 1440 px

» AMOLED

» 120 Hz » 6.67"

» 1080 x 2340 px

» AMOLED

» 90 Hz » 6.58"

» 2640 x 1200 px

» OLED

» 90 Hz » 6.7"

» 1440 x 3200 px

» Dynamic AMOLED

» 120 Hz Procesor » 8 rdzeni

» Qualcomm Snapdragon 865 » 8 rdzeni

» Qualcomm Snapdragon 865 » 8 rdzeni

» Kirin 990 5G » 8 rdzeni

» Samsung Exynos 990 Pamięć » RAM: 8 GB / 12 GB

» Wbudowana: 128 GB / 256 GB » RAM: 8 GB

» Wbudowana: 256 GB » RAM: 8 GB

» Wbudowana: 256 GB

» Slot NM » RAM: 8 GB

» wbudowana: 128 GB

» slot kart microSD Bateria » 4510 mAh

» szybkie ładowanie 30W

» bezprzewodowe ładowanie 30W » 4500 mAh

» szybkie ładowanie 50W

» bezprzewodowe ładowanie 30W » 4200 mAh

» szybkie ładowanie 40W

» bezprzewodowe ładowanie 27W » 4500 mAh

» szybkie ładowanie 25W

» bezprzewodowe ładowanie 15W Aparat / kamera » 48 Mpix f/1.78 z OIS

» 8 Mpix f/2.44 z OIS

» 48 Mpix f/2.2

» 5 Mpix f/2.4

» nagrywanie 4K » 108 Mpx f/1.69 z OIS

» 20 Mpx f/2.4

» 12 Mpx f/2.0

» 8 Mpx f/2.0 z OIS

» nagrywanie 8K » 50 Mpix f/1.9 z OIS

» 40 Mpix f/1.8

» 12 Mpix f/3.4 z OIS

» ToF 3D

» nagrywanie 4K » 12 Mpx f/1.8 z OIS

» 12 Mpx f/2.2

» 64 Mpx f/2.0 z OIS

» ToF 3D

» nagrywanie 8K Internet » 4G LTE

» 5G

» Wi‑Fi ax

» Dual SIM » 4G LTE

» 5G

» Wi‑Fi ax

» Dual SIM » 4G LTE

» 5G

» Wi‑Fi ax

» Dual SIM » 4G LTE

» 5G

» Wi‑Fi ax

» Dual SIM Komunikacja i złącza » GPS

» Bluetooth 5.1

» NFC

» USB-C » GPS

» Bluetooth 5.0

» NFC

» USB-C » GPS

» Bluetooth 5.1

» NFC

» USB-C » GPS

» Bluetooth 5.0

» NFC

» USB-C Dodatkowe cechy » czytnik linii papilarnych

» głośniki stereo

» IP68 » czytnik linii papilarnych

» głośniki stereo » czytnik linii papilarnych

» IP68 » czytnik linii papilarnych

» głośniki stereo

» IP68

Który flagowy smartfon kupić?

Wydaje się, że w tym roku pytanie o najlepsze smartfony będzie wyjątkowo częste. Na znaczeniu zyskują również recenzje, które pokazują, jakie przełożenie na codzienną pracę urządzeń mają ich specyfikacje.

Testowaliśmy Huawei P40 Pro, któremu brakuje usług Google, ale ma też trudną do podważenia i długą listę zalet. Testowaliśmy Xiaomi Mi 10 Pro, w przypadku którego trudno oprzeć się wrażeniu, że cena jest jednak zawyżona. Zmiany względem poprzednika nie pozwalają bronić tak dużej podwyżki. Dla wielu osób w teorii najwięcej do zaoferowania mogą mieć jednak OnePlus 8 Pro i Galaxy S20+. Po ich dokładnych testach można będzie w pełni zestawić wymienioną czwórkę smartfonów.

Który z nich jest Waszym zdaniem najlepszy?

