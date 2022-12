Braliście udział w konkursach w ramach Kalendarza Adwentowego benchmark.pl? Jeśli tak – mamy dla Was dobre wieści. Rozpoczęliśmy publikację wyników, powiadamianie zwycięzców – i wysyłkę nagród!

Kalendarz Adwentowy to coroczna akcja na benchmark.pl. Jej zasady są proste: 24 dni, 24 konkursy, 24 szanse na wygraną i oczywiście 24 nagrody. Codziennie o północy otwierało się jedno „okienko” kalendarza – strona konkursu – i zamyka dokładnie po 24 godzinach. I tak od początku grudnia aż do świąt Bożego Narodzenia.

W tym roku przygotowaliśmy dla Was rewelacyjne nagrody… to znaczy Mikołaj przygotował. Tak czy inaczej – można było zgarnąć m.in. myszki, słuchawki, obudowę, monitory, robota sprzątającego, głośniki, smartwatche – a wisienką na torcie była karta graficzna od KFA2. Zgłoszeń pojawiło się wiele, wybór zwycięzców nie był więc łatwy, ale jury stanęło na wysokości zadania i mamy dla Was upragnione informacje. Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom wróciliśmy także do publikacji zwycięskich odpowiedzi na pytania otwarte – mamy jednak gorącą prośbę, by nie przysyłać nam maili, że inne odpowiedzi były ciekawsze ;)

Wyniki konkursów

Na stronach poszczególnych konkursów, które znajdziecie oczywiście w sekcji „Konkursów”, opublikowaliśmy już większość wyników, ostatnie pojawią się już niedługo. Jeśli znaleźliście swoje imię na liście laureatów sprawdźcie koniecznie skrzynki do maili podanych w profilu – wysłaliśmy wiadomość w sprawie odbioru nagród, jeśli jeszcze nie odpowiedzieliście, zróbcie to jak najszybciej.

Liczba ludności na świecie rośnie, przebiliśmy już 8 miliardów, Mikołaj ma więc pełne ręce roboty. Postanowiliśmy pomóc i w imieniu Świętego zajmiemy się samodzielne wysyłką nagród. Rudolf nie przyjął naszych warunków współpracy, skorzystamy więc z pomocy kurierów. Pierwsze paczki już wyjechały z redakcji, na bieżąco wysyłamy kolejne.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy – a pozostałym użytkownikom benchmark.pl życzymy powodzenia w innych konkursach!