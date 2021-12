Nie można powiedzieć, że gala The Game Awards 2021 należała do Elden Ring, ale jest to tytuł, który z pewnością nie przeszedł na niej bez jakiegokolwiek echa.

Elden Ring wyróżnione na The Game Awards 2021

Zacznijmy może od dla niektórych najważniejszego, czyli od nagród The Game Awards 2021. Elden Ring nie zadebiutowało jeszcze na rynku, ale pomimo tego można wspominać o grze także w tym kontekście. Jakim cudem? To właśnie nowa produkcja szykowana przez studio From Software została wyróżniona w kategorii Najbardziej wyczekiwana gra.

Słusznie? Na wyrost? Zdania zapewne będą podzielone. Tak czy inaczej wypada przypomnieć, że w pokonanym polu zostawiono tutaj God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West, The Legend of Zelda: Breath of the Wild Sequel oraz Starfield, czyli pozostałych nominowanych w wymienionej kategorii.

Zwiastun fabularny Elden Ring

Nie zabrakło też nowego materiału wideo promującego grę. Pamiętający wcześniejsze, a także ogólne podejście From Software do tego tematu, nie będą wielce zdziwieni klimatem i sporą podniosłością. Może i ta całkiem nieźle tu pasuje, bo mowa o zwiastunie fabularnym, który przybliża historię, jaką można będzie tu poznać. A ona podobno do byle jakich nie należy, sami twórcy używają niekiedy określenia „epicki dramat”. W końcu to RPG fantasy, przy którym From Software pomagał George R. R. Martin.

Niektórym pewnie spodoba się fakt, iż omawiany materiał został przygotowany także w pełnej polskiej wersji językowej. I to może nawet nie tyle z racji niezrozumienia oryginalnego, ale z powodu faktu, że z reguły podczas takich wydarzeń wydawcy pomijają nasz język.

Kiedy premiera Elden Ring?

Premiera Elden Ring była przekładana i to nie raz. Jest jednak szansa, że założenia doczekają się w końcu realizacji. Ostatni poślizg był dość niewielki, debiut z 21 stycznia przeniesiono na 25 lutego, a to w końcu już całkiem blisko. Gra zmierza na PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4 i Xbox One.

Czekacie na premierę? Czy dla kogoś z Was to również najbardziej wyczekiwana gra najbliższych miesięcy?

Źródło: BANDAI NAMCO Europe