Xbox Game Pass już w pierwszych dniach czerwca wzbogaci się o kilka mocnych tytułów. Sprawdź, co konkretnie przygotował Microsoft.

Mocny czerwiec w Xbox Game Pass

Po mocnym maju Microsoft wcale nie zwalnia tempa. Poznaliśmy właśnie pierwsze tytuły, które zasilą katalog usługi Xbox Game Pass w czerwcu. Na liście znajdują się między innymi dwa hity Ubisoftu, mistrzowska kolekcja odświeżonych slasherów Teamu Ninja oraz jeszcze ciepła strzelanka kosmiczna, która zgarnęła od nas w recenzji 4,4 gwiazdki na 5 możliwych.

Od dziś abonenci Xbox Game Pass mogą grać w For Honor i to w edycji Marching Fire (z poprawioną oprawą wizualną, dodatkową frakcją i większa liczbą trybów rozgrywki). Osadzona w średniowieczu gra akcji jest jednym z największych hitów Ubisoftu w ostatnich latach. W inną produkcję, która również wpisuje się w ten opis – Assassin’s Creed: Origins – zagramy tydzień później.

Tego samego dnia – 7 czerwca – katalog usługi Xbox Game Pass zostanie uzupełniony jeszcze o trzy inne tytuły: wymagającą zręcznościówkę Disc Room, kooperacyjny symulator Spacelines from the Far Out oraz – przede wszystkim – Chorus. Pod tym tytułem kryje się oczywiście kosmiczna strzelanka trzecioosobowa, od której Michała rozbolały ręce.

Już jutro natomiast pojawi się Ninja Gaiden: Master Collection, czyli zestaw trzech odświeżonych slasherów z tytułowej serii.

Podsumowując…

Xbox Game Pass: czerwiec 2022 – nowe gry na początek miesiąca:

For Honor: Marching Fire Edition na PC, Xboksy i w chmurze – od 1 czerwca

na PC, Xboksy i w chmurze – od 1 czerwca Ninja Gaiden: Master Collection na PC i Xboksy – od 2 czerwca

na PC i Xboksy – od 2 czerwca Assassin’s Creed: Origins na PC, Xboksy i w chmurze – od 7 czerwca

na PC, Xboksy i w chmurze – od 7 czerwca Chorus na PC, Xboksy i w chmurze – od 7 czerwca

na PC, Xboksy i w chmurze – od 7 czerwca Disc Room na PC, Xboksy i w chmurze – od 7 czerwca

na PC, Xboksy i w chmurze – od 7 czerwca Spacelines from the Far Out na PC i Xboksy – od 7 czerwca

Wcześniej Microsoft zdradził też, że w drugiej połowie miesiąca abonenci Xbox Game Pass będą mogli zagrać w trzy gry z serii Shadowrun, mianowicie: Shadowrun: Hong Kong – Extended Edition, Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut oraz Shadowrun Returns.

Gry pojawiają się i znikają

Przypomnijmy również, że w samym maju katalog usługi Xbox Game Pass wzbogacił się między innymi o NBA 2K22 dla fanów koszykówki, niezwykle klimatyczne Trek to Yomi, najnowszą odsłonę symulatora farmera, czyli Farming Simulator 22, francuski rozdział przygód strzelca wyborowego w Sniper Elite 5, polskie This War of Mine w next-genowej wersji czy wreszcie Jurassic World Evolution 2, pozwalające stworzyć własny park jurajski.

A jeśli masz do nadrobienia zaległości, to lepiej pospiesz się z Darkest Dungeon, D&D: Dark Alliance, GreedFall, Limbo i Worms Rumble – cała piątka zniknie z usługi już 15 czerwca.

Źródło: Microsoft, informacja własna