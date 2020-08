Kontrolery do gier

Myślisz o zakupie PlayStation 5, a jednocześnie chciałbyś nadal korzystać z akcesoriów przygotowanych pod kątem obecnej generacji. Będzie to możliwe, ale w ograniczonym zakresie.

Kompatybilność DualShock 4 z PlayStation 5. Sony rozwiewa wątpliwości

Kwestia wstecznej kompatybilności to wbrew pozorom często poruszany temat. Nie tylko w kontekście gier, ale również sprzętu. Japoński producent właśnie odpowiedział na pytania nurtujące wielu graczy. Korzystanie z akcesoriów dedykowanych PlayStation 4 na PlayStation 5 będzie możliwe, ale trzeba mieć świadomość istotnych niedogodności.

Najważniejszy wydaje się pad DualShock 4. Jak się okazuje, można będzie podłączyć go do nowej konsoli, ale zadziała tylko z grami uruchamianymi we wstecznej kompatybilności, czyli tymi, które powstały na PlayStation 4. Z nowymi tytułami już nie. Biorąc pod uwagę spore zmiany wprowadzane przez DualSense, trudno dziwić się takiemu obrotowi spraw, chociaż w jakiejś liczbie rozczarowani zapewne się pojawią.

„Uważamy, że gry na PS5 powinny wykorzystywać nowe możliwości i funkcje, które wprowadzamy na tę platformę, w tym funkcje nowego kontrolera bezprzewodowego DualSense.”

Akcesoria z PlayStation 4 na PlayStation 5. Poza padem jest już lepiej

Jeśli chodzi o zestawy słuchawkowe Platinum i Gold, a także zestawy słuchawkowe innych firm (podłączane przez port USB lub gniazdo audio) to mają one działać na PlayStation 5 jedynie z wyłączeniem towarzyszącej im aplikacji.

Pełna kompatybilność obejmie kierownice oraz pozostałe kontrolery, w tym PS Move. W przypadku PlayStation Camera wymagany będzie specjalny adapter, ale posiadacze PS VR mają otrzymać go bez dodatkowych opłat.

