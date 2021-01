Dopiero co na rynku pojawiły się konsole Xbox Series X, Xbox Series S i PS5, a więc gracze o kolejnych platformach nie myślą. Co innego producenci.

Złożono wniosek o zarejestrowanie znaku towarowego Xbox Series XS

Microsoft póki co pokusił się o złożenie wniosku dotyczącego zastrzeżenia znaku towarowego Xbox Series XS. Wpłynął on do odpowiedniego urzędu, a mianowicie United States Patent and Trademark Office. Przejście odpowiedniej procedury sprawi, że nikt nie zabierze producentowi wyłączności na posługiwanie się owym znakiem, czy jak kto woli nazwą konsoli, bo właśnie z takim sprzętem jest powiązany. Bez zaskoczenia zresztą.

Microsoft pracuje nad kolejną konsolą, ale nie musi nazwać jej właśnie tak

Za wcześnie na takie spekulacje? Osobom, którym przyszło to na myśl wypada przypomnieć wywiad, jakiego jeszcze w październiku udzielił Phil Spencer. Przyznał wtedy, że poza Xbox Series X, Xbox Series S planowana jest także jeszcze jedna konsola. Nie padły wtedy jakiekolwiek konkrety i zapewne jeszcze przez dłuższy czas się to nie zmieni. Nieoficjalnych doniesień za wiele nie było, bo na obecnym etapie nie wydaje się to też najbardziej istotny temat. Póki co producent musi martwić się dostępnością Xbox Series X, bo na niektórych rynkach to spory problem.

Można typować, że kolejna konsola będzie czymś pomiędzy Xbox Series X i Xbox Series S, jeszcze wydajniejszym sprzętem niż Xbox Series X, ale może okazać się też urządzeniem ukierunkowanym na usługi chmurowe. Czy nazwa Xbox Series XS byłaby sensowa? Niektórzy twierdzą, że Microsoft i tak ma w tej kwestii spory bałagan, więc nie byłoby to szczególnym zaskoczeniem. Przypominają przy tym, że były osoby, które zamiast zamówienia w przedsprzedaży Xbox Series X kupiły... Xbox One X.

Xbox One X sales rank is up 747% on Amazon lol...



Wonder how many people bought an Xbox One X instead of an Xbox Series X https://t.co/atj4thPwqD pic.twitter.com/CUzRkib3Sr — Andrew Alerts (@AndrewAlerts) September 22, 2020

Źródło: uspto.report, @AndrewAlerts

