Xbox Series X i Xbox Series S nie wyczerpują tematu. Okazuje się, że zespół Microsoftu już pracuje nad kolejną wersją konsoli – jeszcze wydajniejszą niż „iks”, który wciąż przecież nawet nie pojawił się w sprzedaży.

Nowy Xbox - Series X i Series S to jeszcze nie wszystko

Choć konsole Xbox Series X i Xbox Series S nie zdążyły jeszcze ujrzeć światła dziennego, to już mówi się o ich następcach. Wprawdzie Microsoft nigdy nie twierdził, że będą to ostatnie konsole do gier, jakie stworzy i rozwój chmurowych usług gamingowych niczego tutaj nie zmienia. Okazuje się jednak, że ten nowy sprzęt już teraz jest projektowany.

Prace nad nowym Xboksem już trwają – przyznał Phil Spencer, stojący na czele gamingowej marki Microsoftu, podczas rozmowy z Kotaku. Nie chodzi tu jednak pewnie o nową generację, a raczej o ulepszoną wersję sprzętu, który wyląduje na półkach sklepowych już w przyszłym miesiącu. I choć Xbox Series X imponuje swoją specyfikacją, zawsze jest pole do popisu i trudno się dziwić temu, że gigant z Redmond chce ten potencjał wykorzystać.

Ciekawe, czy Microsoft użyje jakiejś innej litery dla oznaczenia najwydajniejszej spośród swoich konsol – na przykład Xbox Series Z, czy może postawi na rozwiązanie swoich rywali i doda do Xbox Series X dopisek „Pro”.

Zmierzch konsol? Nie tak prędko

Tak czy inaczej mamy zatem kolejny dowód na to, że sektor konsol do gier ma się dobrze i wcale tak szybko nie będziemy mu urządzać pogrzebu. Tak naprawdę nie ma nawet sensu o nim teraz rozmawiać, bo jesteśmy przecież tuż przed urodzinami kolejnej generacji. Przypomnę na koniec, że Xbox Series X wraz z Xbox Series S pojawi się na rynku 10 listopada 2020 roku – już teraz możesz zamówić konsolę przedpremierowo.

