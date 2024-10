Wreszcie jest. Xiaomi 15 to odpowiedź na Samsunga Galaxy S24 i iPhone 16

Xiaomi 15 (ten mniejszy) i Xiaomi 15 Pro (ten większy) to dwa nowe flagowce chińskiej marki. Specyfikacja prezentuje się bardzo dobrze. Na szczególną uwagę zasługuje użycie najnowszego CPU (Snapdragon 8 Elite) oraz wielkiej baterii.

Dziś odbyła się premiera nowych flagowców Xiaomi. Już na wstępie mogę napisać, że należą do najlepszych smartfonów na świecie, choćby dzięki obecności nowego procesora Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Oto Xiaomi 15 i Xiaomi 15 Pro.

Premiera Xiaomi 15

Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami Xiaomi 15 debiutuje z flagowym procesorem. Snapdragon 8 Elite nie (ma same “duże” rdzenie: 2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) tylko jest superwydajny, zapewnia też wsparcie dla sztucznej inteligencji oraz staje się najlepszą platformą do gier mobilnych. Z czasem układ amerykańskiej marki Qualcomm trafi również do innych flagowców, m.in. OnePlus 13, czy kolejnej generacji Samsungów Galaxy S. W Xiaomi 15 wydajność na najwyższym poziomie zapewnia 12 lub 16 GB RAM LPDDR5x oraz od 256 GB do 1 TB pamięci UFS 4.0. Mamy więc do czynienia z najlepszymi dostęnymi dziś w świecie smartfonów technologiami. Xiaomi 15 dołączy więc do grona najlepszych telefonów do gier.

Sporym ulepszeniem jest również bateria. Jest o prawie 800 mAh większa, niż w poprzedniku i ma pojemność aż 5400 mAh. Nowy typ ogniwa (Silicon-Carbon) umożliwił uzyskanie sporej gęstości energetycznej - obudowa smartfona jest dzięki temu kompaktowa i ma tylko 8 mm grubości. Bateria obsługuje szybkie ładowanie - przewodowo 90 W i bezprzewodowo 50 W.

Ekran i aparat w Xiaomi 15

Wyświetlacz w Xiaomi 15 ma przekątną 6,36” i wysoką rozdzielczość 2670 x 1200 pikseli. Częstotliwość odświeżania wynosi 120 Hz, jasność szczytowa to 3200 nitów, a sam panel to oczywiście AMOLED LTPO. Obudowa Xiaomi 15 jest wodoszczelna (IP68), ma aluminiową ramkę i szkło ochronne Xiaomi Dragon Crystal, zdaniem producenta aż 10-krotnie bardziej odporne, niż Gorilla Glass Victus.

Zestaw aparatów fotograficznych również jest bardzo dobry. Trzy obiektywy z matrycami 50 MP pozwolą i na wykonywanie zdjęć przy szerokim polu widzenia, i na bezstratne zbliżenie (nawet 5-krotne). Główna matryca to Light Fusion 900 ma spory fizyczny rozmiar 1/1,13”. Należy obecnie do topowych sensorów na świecie. Telefon bez trudu poradzi sobie z filmami w jakości 8K.

Premiera Xiaomi 15 Pro

Specyfikacja Xiaomi 15 wygląda wybornie. Jednocześnie poznajemy natomiast model Xiaomi 15 Pro, który jest jeszcze lepszy. Także w nim dostajemy mocarny procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Wyświetlacz LTPO OLED ma tu przekątną 6,73” i jeszcze lepszą rozdzielczość - 3200 x 1440 pikseli. Maksymalna jasność to 3200 nitów.

W Xiaomi 15 Pro dostaniemy potrójny aparat 50 MP, jak w podstawowej wersji. Lepszy zestaw powinien natomiast pojawić się w Xiaomi 15 Ultra, na jego premierę musimy jednak jeszcze poczekać.

Bateria w Xiaomi 15 Pro ma pojemność aż 6100 mAh. Oba nowe modele chińskiej marki mogą więc należeć do najlepszych smartfonów pod względem czasu pracy na jednym ładowaniu. Moc ładowania jest taka sama, jak w Xiaomi 15 - 90 W przewodowo i 50 W indukcyjnie.

Oba nowe smartfony Xiaomi otrzymują pełen zestaw najnowszych systemów łączności. Jest więc Bluetooth 5.4 z szeregiem przydatnych kodeków, czy szybkie Wi-Fi 7 oraz NFC do płatności telefonem.

Dostępność nowych modeli Xiaomi 15 i Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 wyróżnia się dostępnością w ogromnej liczbie kolorów. Edycja “Custom” daje klientom wybór spośród aż 20 kolorów. Jest też edycja “Diamond” z pleckami imitującymi skórę węża.

Niestety, smartfony póki co będą dostępne tylko w Chinach. Na rodzimym rynku cena startuje od równowartości 650 $ (Xiaomi 15) lub 740 $ (Xiaomi 15 Pro).

Trwa przedsprzedaż, a pierwsi klienci dostaną modele z serii Xiaomi 15 31 października tego roku.