Po raz pierwszy od trzech lat Xiaomi zdobyło drugie miejsce pod względem miesięcznych wolumenów sprzedaży smartfonów. Wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują jednak, że długo się tą pozycją nie nacieszy.

Bieżącej sytuacji panującej na rynku smartfonów ponownie przyjrzała się firma analityczna Counterpoint Research. Dane za sierpień br. pokazały, że globalnie największe wzięcie mają telefony Samsung. Ciekawie dzieje się jednak za plecami lidera, ponieważ pozycjami pierwszy raz od trzech lat zamieniły się firmy Xiaomi i Apple. Dlaczego telefonów Xiaomi sprzedaje się więcej niż iPhone'ów?

Xiaomi lepsze od Apple

Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka. Sytuacja wynika nie tylko ze zmiany strategii Xiaomi, ale również ze słabości konkurencji. Wykres opublikowany przez Counterpoint Research wyraźnie pokazuje, że w ostatnich miesiącach Apple zanotował bardzo wyraźny spadek sprzedaży smartfonów. To nie przypadek, ponieważ amerykański gigant notował duże wahania sprzedaży telefonów na przestrzeni niemal każdego roku.

"Xiaomi przyjęło w tym roku szczuplejszą strategię produktową, koncentrując swoją energię na stworzeniu jednego bohatera w każdym przedziale cenowym zamiast wprowadzania na rynek wielu urządzeń w danym segmencie. [...] Podczas gdy urządzenia z klasy podstawowej i średniej nadal przynoszą Xiaomi korzyści, firma wkroczyła również do segmentu premium dzięki urządzeniom składanym i »ultra«" - wyjaśnił Tarun Pathak, dyrektor ds. badań w Counterpoint Research.

Premiera iPhone'a 16 pozwoli odbić się Apple

Apple to producent bardzo mocno uzależniony od swoich corocznych, jesiennych premier. Co roku właśnie w okolicach przełomu września i października na rynek trafiają nowe iPhone'y. W tym roku zadebiutowały cztery modele z serii iPhone 16, które trafiły do sklepów 20 września.

Chociaż analitycy nie mają pewności co do skali zainteresowania, jakie wzbudzą, nawet utrzymanie zeszłorocznych wyników notowanych przy okazji serii iPhone 15 pozwoli Apple bez trudu wyprzedzić Xiaomi i ponownie zająć drugie miejsce na liście najpopularniejszych producentów smartfonów na świecie. A niewykluczone nawet, że uda się nawiązać walkę z południowokoreańskim liderem [Samsungiem - przyp. red.].

Być może nowe iPhone'y będą cieszyły się większym wzięciem w Polsce, ponieważ ich ceny są na start niższe niż zeszłorocznych modeli tego producenta.