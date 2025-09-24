Smartfony

Seria Xiaomi 15T debiutuje w Monachium. Aparat Leica i rozmowy bez zasięgu GSM

Jakub Bielecki | Redaktor serwisu benchmark.pl
Premiera Xiaomi 15T i Xiaomi 15T Pro. Tańsze flagowce mają coś, czego konkurenci nie oferują. Są też mocny procesor, dobry aparat i duża bateria.

Podczas globalnej premiery w Monachium Xiaomi zaprezentowało nową serię smartfonów - Xiaomi 15T i Xiaomi 15T Pro. Choć wciąż czekamy na flagowe Xiaomi 17, już teraz widać, że modele z linii 15T potrafią zaskoczyć czymś, czego nie oferuje konkurencja. To połączenie wyrafinowanego designu, świetnych aparatów Leica oraz rewolucyjnej technologii komunikacji offline.

Xiaomi 15T z łącznością bez połączenia z siecią

Najciekawszą nowością jest Xiaomi Astral Communication - funkcja, która pozwala prowadzić rozmowy głosowe między dwoma urządzeniami serii 15T bez sygnału komórkowego i Wi-Fi. Zasięg nieco się różni w zależności od modelu:

  • Zasięg Xiaomi 15T Pro - do 1,9 km
  • Zasięg Xiaomi 15T - do 1,3 km

Rozwiązanie sprawdzi się w sytuacjach, gdy tradycyjna sieć nie działa - podczas pracy w oddalonych lokalizacjach, wypraw w góry czy uprawiania sportów ekstremalnych. To funkcja, która może okazać się decydującym argumentem przy wyborze nowego telefonu. Wydaje się natomiast, że trafi w gust jedynie pewnej grupy odbiorców. Pozostałe parametry powinny natomiast spodobać się wszystkim.

Aparat Leica w serii Xiaomi 15T

Oba modele korzystają z systemów stworzonych wspólnie z legendarną firmą Leica, co przekłada się na wyjątkową jakość zdjęć i szerokie możliwości twórcze.

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 15T:

  • Potrójny aparat: główny 50 MP Leica Summilux (ƒ/1,7), ultraszerokokątny, teleobiektyw
  • Zakres ogniskowych: 15-92 mm
  • Przedni aparat 32 MP

Xiaomi 15T Pro:

  • Potrójny aparat: główny 50 MP Leica Summilux (ƒ/1,62), ultraszerokokątny, teleobiektyw Leica 5x Pro
  • Zakres ogniskowych: 15-230 mm
  • Sensor obrazu Light Fusion 900 (HDR 13,5 EV)
  • Przedni aparat 32 MP

Nowe Xiaomi 15T Pro

Specyfikacja Xiaomi 15T i Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 15T:

  • Ekran: 6,83" 1.5K, jasność do 3200 nitów, odświeżanie 120 Hz, PWM 3840 Hz
  • Procesor: MediaTek Dimensity 8400-Ultra (4 nm)
  • Aparat: potrójny system Leica, ogniskowe 15-92 mm, główny 50 MP
  • Bateria: 5500 mAh, ładowanie 67W HyperCharge
  • System: Xiaomi HyperOS 3
  • Łączność: Xiaomi Astral Communication (offline do 1,3 km), Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS

Xiaomi 15T Pro:

  • Ekran: 6,83" 1.5K, jasność do 3200 nitów, ultrasmukłe ramki, odświeżanie 144 Hz
  • Procesor: MediaTek Dimensity 9400+ (3 nm)
  • Aparat: potrójny system Leica z teleobiektywem 5x Pro, sensor Light Fusion 900, ogniskowe 15-230 mm, główny 50 MP
  • Bateria: 5500 mAh, ładowanie 90W przewodowe + 50W bezprzewodowe HyperCharge
  • System: Xiaomi HyperOS 3
  • Łączność: Xiaomi Astral Communication (offline do 1,9 km), Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS

Aparat Leica w serii Xiaomi 15T

Ile kosztują Xiaomi 15T i Xiaomi 15T Pro?

Oto polskie ceny nowych smartfonów:

  • Xiaomi 15T 12/256 GB - 2699 zł
  • Xiaomi 15T 12/512 GB - 2999 zł

Decydując się na wariant z większą promocją możesz skorzystać z promocji. Xiaomi daje cenny gratis - do wyboru jeden z odkurzaczy Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max EU (wartość 999 zł) lub Xiaomi Robot Vacuum H40 (wartość 1099 zł). Jeśli decydujesz się na wariant z pamięcią 256 GB, bonusem będzie Xiaomi Smart Projector L1 (wartość 849 zł). Szczegóły promocji znajdziesz na stronie sklepu producenta.

  • Xiaomi 15T Pro 12/256 GB - 3399 zł
  • Xiaomi 15T Pro 12/512 GB - 3699 zł
  • Xiaomi 15T Pro 12 GB/1 TB - 3999 zł

Dla osób kupujących model z 256 GB pamięci, producent przygotował atrakcyjny bonus - tablet Redmi Pad Pro 2 (wartość 1299 zł). Jeśli zdecydujesz się natomiast na wybór wersji z pamięcią 1 TB, do Xiaomi 15T Pro dostaniesz hulajnogę elektryczną Xiaomi Electric Scooter Elite (rekomendowana cena to 1499 zł). Szczegóły promocji znajdziesz na stronie producenta lub w sklepie stacjonarnym Xiaomi Store (w Westfield Arkadia oraz Atrium Promenada).

Przykłady zdjęć z Xiaomi 15T Pro

Marcin Haber miał okazję sprawdzić nowy smartfon - Xiaomi 15T Pro. Oto przykładowe zdjęcia wykonane przez niego (zdjęcia w artykule również są jego autorstwa):

Przykładowe zdjęcie - Xiaomi 15T Pro (fot. Marcin Haber)

Przykładowe zdjęcie - Xiaomi 15T Pro (fot. Marcin Haber)

Przykładowe zdjęcie - Xiaomi 15T Pro (fot. Marcin Haber)

Przykładowe zdjęcie - Xiaomi 15T Pro (fot. Marcin Haber)

Przykładowe zdjęcie - Xiaomi 15T Pro (fot. Marcin Haber)

Przykładowe zdjęcie - Xiaomi 15T Pro (fot. Marcin Haber)

Przykładowe zdjęcie - Xiaomi 15T Pro (fot. Marcin Haber)

Przykładowe zdjęcie - Xiaomi 15T Pro (fot. Marcin Haber)

Przykładowe zdjęcie - Xiaomi 15T Pro (fot. Marcin Haber)

